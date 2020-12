Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il y a quelques mois 343 Industries a présenté le premier trailer de gameplay de ce que ce serait Halo Infini pour la nouvelle série Xbox. Cependant, le jeu a déçu en raison de ses graphismes médiocres et aussi en raison des quelques expressions faciales que cette brute appelait Craig.

Ensuite, nous avons appris que le jeu ne serait pas un titre de lancement pour la nouvelle génération de consoles Xbox et que selon Microsoft, les mauvais graphismes du jeu étaient dus au fait que la pandémie mondiale de Covid avait sérieusement affecté le développement du titre, c’est pourquoi ils ont reporté la première de Halo Infinite.

Maintenant 343 confirmé que Craig ira sous le couteau Et lorsque le jeu sortira, il ne restera plus grand-chose de ce visage vide que nous avons vu dans la bande-annonce. De plus, toutes les brutes auront un relooking et même des coiffures différentes.

Neill Harrison, directeur de l’administration artistique de 343 Industries Il a déclaré: «Premièrement, je peux confirmer que l’animation faciale sur les PNJ n’a pas été entièrement mise en œuvre dans cette version, ce qui a abouti à l’apparence incroyablement impassible / sans vie de Craig. Tous les personnages sont modélisés dans une pose neutre, avant l’application de l’animation et de la forme de fusion [hacer animaciones faciales expresivas]. Le pauvre vieux Craig n’a jamais été destiné à être vu dans cet état, ce qui n’est pas quelque chose qui était apparent pendant le jeu. “

Halo Infinite devrait arriver sur le marché à l’automne 2021 dans l’hémisphère nord, au printemps ici dans l’hémisphère sud.

