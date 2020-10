Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 29/10/2020 15h12

Pour célébrer le retour officiel de Crash Bandicoot et la sortie de son dernier jeu, un Nendoroid du marsupial le plus célèbre de l’industrie est déjà en production et sera mis en vente à l’été de l’année suivante.

Plus tôt dans le mois, Good Smile Company a révélé qu’un Nendoroid de Crash Bandicoot était en production. Eh bien, il a été récemment révélé que Cette figurine de collection sera disponible à partir de juin 2021 au prix de 76,99 dollars, et ceux qui souhaitent obtenir cet objet de collection, vous pouvez déjà le précommander ici.

Ci-dessous vous pouvez voir une galerie du Nendoroid

La boîte sera livrée avec des pièces interchangeables pour le visage, la langue, les yeux, les épaules, les bras et les mains, permettant plus d’options pour changer les poses et les expressions faciales de Crash, ainsi qu’un masque Uka Uka que vous pouvez également mettre sur le personnage. Si vous souhaitez acquérir ce chiffre, Vous serez heureux de savoir qu’il vous reste encore du temps, puisque les précommandes se terminent jusqu’au 23 décembre 2020.

Dans les sujets connexes, nous savons déjà quand Crash Bandicoot: On the Run arrivera sur mobile. De même, de nouveaux indices indiquent l’arrivée de Crash Bandicoot 4 sur Nintendo Switch.

Via: Good Smile Company

