Voir Crash et Coco jouer à Uncharted 4 est l’un de ces détails que les fans de la saga adoreront

L’une des scènes les plus mémorables d’Uncharted 4 est celle où Nate et Elena sont assis tranquillement sur le canapé et, avec des regards complices inclus, Ils commencent à jouer le premier Crash Bandicoot; dans une séquence que le joueur contrôle. Maintenant, d’une certaine manière, le marsupial a rendu hommage à la saga des aventuriers Naughty Dog, avec une séquence similaire, bien qu’avec des rôles différents.

Le compte officiel de Crash Bandicoot a publié une vidéo dans laquelle on peut voir Crash ya Coco assis sur un canapé, cette fois en jouant à Uncharted 4 dans l’une de ses séquences les plus excitantes, avec un clocher en train de s’effondrer. “C’est formidable de voir des amis aider des amis en cette période des fêtes!”, Lit-on dans le tweet.

N’oubliez pas que, bien que les droits appartiennent désormais à Activision, la saga Crash Bandicoot est une création de Naughty Dog, le studio responsable de la saga Uncharted ou de jeux comme Naughty Dog, la principale raison de ce croisement de clins d’œil qui culmine avec ce beau geste quatre ans plus tard, juste au moment de la parution de Crash Bandicoot 4.

Un petit détail qui ne semble pas aller plus loin, mais c’est certainement un hommage Jolie à voir. Si vous voulez savoir comment s’est passé le retour du marsupial, jetez un œil à notre analyse de Crash Bandicoot 4.

