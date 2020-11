Ces offres sont de la musique à vos oreilles et des histoires à raconter à vos petits-enfants.

Écrit par JuanMi Guirado

Le Black Friday a déjà commencé, plus tôt que prévu, et le plus rapide saura quoi acheter. Normalement, le Black Friday commence tôt le matin du “ Black Friday ”, mais cette fois Amazon nous a surpris tout le monde avec ce début prématuré.

Comme demain et vendredi nous avons toute la journée pour vous ravir des dizaines de rabais intéressants, nous voulions commencer par vous proposer deux des services d’Amazon dont le prix baisse de manière inhabituelle et dont vous devriez profiter avant tout le monde.

Musique et livres pratiquement gratuits

Il s’agit de Music Unlimited et Kindle Unlimited, deux services de streaming audio et lecture d’eBooks très demandé. Certains l’appellent «Spotify d’Amazon», mais petit à petit, il est devenu une référence.

Musique illimitée

C’est un service comme Spotify, mais avec la fiabilité d’un grand comme Amazon. On a plus de 70 millions de chansons à écouter sans publicité, sans connexion internet et avec la possibilité de créer nos propres playlists à utiliser quand on veut. ses intégration avec Alexa cela le rendra plus spécial.

On a deux options pour obtenir le service gratuitement:

3 mois gratuits: simplement en entrant dans l’atterrissage Music Unlimited, nous pouvons nous inscrire et obtenir les 3 premiers mois gratuitement. Sans conditions. La promotion se termine le 11 janvier.6 mois gratuits: avec l’achat de l’une des deux enceintes intelligentes les plus demandées d’Amazon, nous aurons six mois de musique gratuite. Run, car la promo se termine le 11 janvier, à partir de cette date, vous paierez 9,99 € / mois pour le service.

Savoir plus: Echo Dot 4e génération Savoir plus: Echo Dot 3ème génération

Kindle illimité

D’autre part, nous avons les services de lecture de livres électroniques plus plébiscité chaque année. Si vous avez un meilleur lecteur Kindle que mieux, bien que vous puissiez profiter de cette offre sans en avoir un. En utilisant le application mobile / tablette ou depuis votre PC vous pouvez continuer à lire tous les livres que vous voulez dans un complètement gratuit.

Nous avons également deux options pour obtenir une offre intéressante:

2 mois gratuits: les deux premiers mois pour le visage, sans conditions de toute nature, et vous pouvez vous désinscrire avant de payer un seul euro. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous inscrire.6 mois pour 29,97 €: profite de 6 mois de lecture illimitée pour moins de 30 €. N’oubliez pas que vous ne pouvez profiter de cette réduction que jusqu’au 31 décembre prochain.

Savoir plus: Kindle Savoir plus: Kindle Paperwhite

