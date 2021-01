Le best-seller de la firme américaine réduit désormais considérablement son prix.

Motorola a toujours été l’une des entreprises qui plus de smartphones vendus en Espagne. Cette offre vient pour commencer l’année, un peu tard pour s’offrir à Noël ou à la saison des Trois Rois, mais une très bonne opportunité pour renouveler votre mobile ou pour donner à une certaine date.

Motorola Moto G9 Play

Ce Motorola Moto G9 Play Amazon Espagne et El Corte Inglés sera disponible pour une durée limitée, alors ne perdez pas de temps et ajoutez le terminal à votre panier pour profitez de l’offre exceptionnelle. Son prix officiel est de 199,99 euros et aujourd’hui il peut être le vôtre pour seulement 149 euros. Plus de 50 euros de réduction cela aura pour vous un goût de gloire.

L’offre Motorola que vous attendiez

Ce Motorola Moto G9 Play est une incursion dans le milieu de gamme d’Android avec un terminal très complet et avec un grand nombre de ventes derrière lui.

Nous parlons d’un smartphone qui monte un processeur puissant Snapdragon 662, qui est accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire, extensible via une carte micro SD. La série Moto G s’est toujours caractérisée par une grande autonomie, et quoi de mieux qu’avec un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide.

N’oublions pas son immense panneau IPS 6,5 pouces avec résolution HD +, avec lequel vous pouvez profiter de tout le contenu multimédia en haute résolution, et avec la qualité offerte par le son du puissant haut-parleur qui se monte sur le bas de ce Moto G9 Play. Ce modèle a le caméra frontale insérée en goutte ou une encoche dans la zone supérieure de l’écran, mais cela n’influence pas négativement l’expérience utilisateur.

Dans un autre ordre d’idées, les Moto G ont toujours été de grands propriétaires d’appareils photo principaux (arrière), et ce Moto G9 Play en monte un Caméra triple 48 (standard), 2 (portrait) et 2 (macro) mégapixels, ce qui se traduira par des images de qualité, de profondeur et de détails pour le petit prix que nous payons.

Trouver un mobile à ce prix et avec ces caractéristiques est difficile, donc il ne faut pas rater l’occasion pour avoir un Motorola de haute qualité avec une livraison depuis l’Espagne dans les deux magasins pour beaucoup moins que ce que vous imaginiez.

