Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

On sait que les consoles de salon Nintendo ne sont pas une plate-forme qui accueille les jeux au contenu controversé ou à thème pour adultes, bien qu’il existe des exceptions telles que Manhunt 2 sur Wii et quelques autres. Par conséquent, penser à un Grand Theft Auto ou à un Yakuza pour une console Nintendo, surtout s’il réussit, est plus un rêve qu’une réalité. Récemment, le créateur de la franchise inspirée par la mafia japonaise en a parlé et laissé entendre que cela pourrait rester un souhait.

Lors d’une interview pour célébrer le 60e anniversaire de SEGA, la division SEGA of Europe a rencontré le créateur de Yakuza Toshihiro Nagoshi, qui a eu l’occasion de revenir sur certains moments importants de sa carrière. En ce sens et dans le contexte de certaines questions liées à Monkey Ball, dont la livraison Super Monkey Ball était le premier jeu SEGA pour une console Nintendo, la GameCube, Nagohsi a expliqué ce que les systèmes de la société japonaise représentent pour lui: “Je pense que même maintenant, les plates-formes de Nintendo sont toujours des consoles de jeux qui sont utilisées par un large éventail de groupes d’âge. Mais fondamentalement, je pense que c’est du matériel pour les enfants et les adolescents. Au milieu de tout cela, à cette époque, Nintendo Je faisais aussi beaucoup d’efforts dans le marché des enfants et j’ai pensé que ce serait approprié {lancer Super Monkey Ball]. “

Bien que cela ne signifie pas un «non» retentissant à la possibilité de lancer Yakuza sur Switch, cela montre la perspective que les créatifs et SEGA ont de Nintendo, en tant qu’entreprise dont les produits sont axés sur un public mineur. Aussi, si l’on ajoute à cela que la seule tentative d’amener Yakuza sur une console de la société japonaise, avec les 2 premiers opus pour Wii U au Japon, a échoué, il semble très difficile que l’histoire va changer.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source