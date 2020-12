Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Uncharted et The Last of Us sont 2 des franchises les plus importantes de l’histoire de Naughty Dog et bien que la rencontre entre leurs processus de développement ait apporté des choses positives et négatives pour le studio star PlayStation, les créatifs qui y ont participé les gardent comme un. expérience inoubliable. Récemment, l’un d’eux a révélé un œuf de Pâques que jusqu’à présent personne n’avait remarqué et qui continue d’alimenter l’idée que les deux titres ont un univers en commun.

Tout le monde sait que l’oeuf de Pâques de The Last of Us in Uncharted 3: Drake’s Deception, où la première page d’un journal parle de la spore d’un champignon qui semble infecter les humains, ce qui se produit dans l’une des premières scènes qui se déroule dans un bar. Eh bien, les deux titres partagent plus de choses en commun, comme l’a souligné Rodney Reece, ancien développeur de Naughty Dog et actuel concepteur de niveaux de Respawn Entertainment, qui a révélé ces détails que personne n’avait remarqués en 7 ans via son compte Twitter officiel.

Selon le créateur, le premier d’entre eux se déroule sur la carte de la plage du multijoueur de The Last of Us, où se trouvent les restes d’un avion. Eh bien, ces restes correspondent au plan de Sully dans Uncharted: Drake’s Fortune, bien que oui, Reece a souligné que cela ne signifie pas que c’est canon.

Vous savez, voici un œuf de Pâques auquel je tiens depuis 2013. Dans le dernier d’entre nous sur la carte “Plage”, il y a des restes d’un avion à hélice. Cet avion est l’avion de Sully d’Uncharted 1. Ne pas dire que c’est canon. Mais je l’ai pris à U1, je l’ai brisé en morceaux et je l’ai mis là. pic.twitter.com/SQjFXn68HZ – Rodney Reece (@ RodneyReece7) 3 décembre 2020

D’autre part, la création a profité de la mention d’un utilisateur de Twitter qui a souligné l’oeuf de Pâques bien connu du journal dans Uncharted 3 pour révéler qu’il ne reste pas là car le bar où il est montré s’appelle The Pelican et il est situé dans le niveau de Pittsburgh de The Last of Us.

Si vous voulez vraiment un double œuf de Pâques, ce bar s’appelle The Pelican en U3 et il est également dans Last of Us 1 au niveau de Pittsburgh vers la fin avec Sam et Henry. – Rodney Reece (@ RodneyReece7) 6 décembre 2020

