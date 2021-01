Wolverine dans Marvel Ultimate Alliance.

Un graphiste de Art Station connu sous le nom d’Oleksandr Zapisochnyi a récemment publié quelques images de sa conception de Carcajou, le mutant X-Men appartenant à l’univers Marvel.

De plus, il a également partagé une vidéo du modèle en trois dimensions de sa création, et c’est une vraie merveille. Ne le manquez pas!

Le fan art de carcajou le plus brutal que vous ayez jamais vu!

La vision d’Oleksandr nous montre un Wolverine avec une tenue légèrement différente de celle habituelle, puis nous vous laissons avec quelques images de cette version du personnage populaire de Marvel.

Conception alternative de Wolverine.

Ce n’est pas la première fois que nous assistons à un si grand hommage au personnage des mutants X-Men de Marvel. Il y a quelques jours à peine, nous avons pu découvrir un super concept Wolverine avec différentes tenues alternatives.

Que pensez-vous de cette version de Wolverine conçue par Oleksandr Zapisochnyi?

