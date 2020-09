Aujourd’hui, nous examinons la création de boucles Apple Loops, de boucles non marquées, du navigateur de boucles et de certaines mises à jour associées. Avec l’afflux de nouveaux contenus et de nouveaux modèles, ainsi que certaines améliorations apportées à l’infrastructure de format audio au tempo et au diapason d’Apple dans la mise à jour 10.5, il est temps de faire un rappel. L’introduction du nouvel environnement Live Loops ainsi que des modèles Step Sequencer et plus encore rend la création de boucles Apple Loops personnalisées, la compréhension du fonctionnement du contenu non étiqueté et la possibilité de tirer parti de cette richesse de contenu gratuit encore plus utile.

Après avoir maîtrisé notre Plug-in Manager et examiné de plus près comment déplacer et organiser notre bibliothèque de sons Logic la dernière fois, il est tout à fait normal que nous réactivions notre connexion avec le navigateur de sons intégré de Logic Pro et les boucles Apple Loops. Avec Logic Pro X 10.5, 2 500 nouvelles boucles et plus de 150 modèles de séquenceur pas à pas ont porté le nombre total d’éléments disponibles pour les créations dans le navigateur de boucles LPX à un peu moins de 26 000 boucles, motifs, parties MIDI, etc. Tous sont entièrement libres de droits et prêts pour vos projets. Inutile de dire que comprendre comment tout ce contenu potentiellement merveilleux peut fonctionner pour vous pourrait être une bonne idée, sinon particulièrement utile. Même si l’utilisation des boucles Apple Loops «n’est pas votre truc», créer vos propres boucles Apple Loops, intégrer vos bibliothèques / packs de sons tiers personnalisés / préférés et tout transformer en instruments d’échantillonnage logiciel personnalisés pourrait l’être.

Pour rappel, les boucles Apple Loops ne sont pas votre fichier WAV ou MP3 moyen. Bien que similaires à ceux-ci, ils contiennent des informations spéciales intégrées qui permettent, entre autres, une sorte de tempo et de hauteur élastiques. Ils peuvent ensuite être auditionnés et glissés depuis le navigateur de boucles vers nos projets – correspondant automatiquement au tempo et à la tonalité, ou non – sur le nouveau Sampler / Quick Sampler, et plus encore. Nous pouvons transformer à peu près n’importe quel fichier audio édité que nous trouvons en une boucle Apple pour une utilisation future dans le cadre de notre bibliothèque de navigateur de boucles ou simplement vider en masse des boucles de fichiers audio typiques dans le navigateur en tant que boucles non marquées (plus d’informations ci-dessous).

Création de boucles Apple Loops – Modèle de type de boucle

Création de boucles Apple Loops – Modèle de type de boucle

Et Apple a publié un certain nombre de corrections mineures et d’ajustements de qualité de vie pour les boucles Apple Loops et le navigateur de boucles dans le cadre de la mise à jour Logic Pro X 10.5. Celles-ci vont de l’ajout de transitoires basés sur Flex pour des régions comme les boucles Apple Loops, aux améliorations des boucles non marquées, et bien plus encore. Vous y trouverez également la nouvelle collection de modèles Step Sequencer ainsi qu’une nouvelle option de recherche pour eux lorsque vous cliquez sur l’icône Type de boucle (vue ci-dessus). Mais l’ajout le plus important ici pour nous devrait être la possibilité de faire glisser simultanément une variété de régions audio et MIDI vers le navigateur de boucles.

Création de boucles Apple Loops:

Vous pouvez créer des boucles Apple Loops à partir de régions audio, MIDI et de motif dans une session Logic Pro de plusieurs manières. La création d’une boucle personnalisée l’ajoutera à votre bibliothèque de navigateur de boucles où elle restera disponible pour vous dans tous vos projets Logic Pro X. Vous trouverez ci-dessous plusieurs façons de le faire, mais la méthode la plus simple consiste généralement à saisir ce que vous voulez et à le déposer directement dans le navigateur de boucles ou à sélectionner vos régions et à appuyer simplement sur Ctrl + Maj + O (pas zéro):

Faites glisser les régions dans le navigateur de boucles

Fichier> Exporter> Bibliothèque de région / cellule à boucle

Contrôle-cliquez sur les régions souhaitées pour afficher le menu contextuel, puis appuyez sur Exporter> Ajouter à la bibliothèque de boucles

Sélectionnez les régions souhaitées et appuyez sur Ctrl + Maj + O (pas zéro)

Création de boucles Apple Loops

Création de boucles Apple Loops

Ajouter une région à la bibliothèque Apple Loops:

La fenêtre de dialogue Ajouter une région à la bibliothèque Apple Loops s’affiche alors. Même si vous pourriez être tenté d’ignorer l’ajout d’informations à vos boucles, il est judicieux de remplir rapidement les détails ici pour vous assurer que votre nouveau contenu reste hautement consultable et organisé dans votre bibliothèque. Voici quelques points à surveiller pendant ce processus:

Création de boucles Apple Loops grisées

Création de boucles Apple Loops grisées

Type de boucle Apple – Si les options Type juste en dessous du champ Nom sont grisées, cela est généralement dû au fait que la boucle en question n’est pas modifiée ou découpée en un nombre entier de mesures comme, par exemple, quatre ou huit mesures / temps. Dans ce cas, la boucle nouvellement créée ne peut être qu’un coup unique qui ignore les données de tempo et conserve une durée fixe. Une modification rapide assurant que la région souhaitée est bien éditée sur une mesure ou un temps dans le projet fera l’affaire. Si vous cherchez à éviter cela et que vous avez besoin de plus d’aide pour le processus, voici quelques techniques d’édition à examiner.

Boucles non balisées, création de boucles Apple Loops

Boucles non balisées, création de boucles Apple Loops

Boucles non marquées:

Untagged Loops est le système de Logic Pro pour ajouter à peu près n’importe quel fichier WAV / audio au navigateur de boucles sans le transformer en Apple Loop. Cela peut être pratique pour utiliser le potentiel de flux de travail du navigateur de boucles avec de gros packs d’échantillons / boucles tiers, etc. Bien que vous puissiez déposer manuellement chacun de ces fichiers sur la chronologie et suivre le processus ci-dessus pour créer des boucles Apple Loops, cela peut être particulièrement fastidieux. Et c’est là que les boucles non marquées sont utiles.

Bien que les fichiers ajoutés au navigateur de boucles en tant que boucles non marquées n’offrent pas toutes les mêmes fonctionnalités que les boucles Apple Loops, ils restent fluides et font partie intégrante de votre arsenal sonore.

Onglet Boucles non balisées – Création de boucles Apple Loops

Onglet Boucles non balisées – Création de boucles Apple Loops

En faisant simplement glisser certains fichiers / boucles WAV du Finder vers le navigateur de boucles, Logic Pro crée automatiquement un nouvel onglet pour les boucles non marquées directement au-dessus du navigateur de boucles et commence à collecter ces boucles Apple pas tout à fait en conséquence. L’ajout / la création de boucles non balisées n’est pas la même chose que la création de boucles Apple Loops. Mais vous pouvez désormais accéder à ces clips audio comme n’importe quel autre, les écouter dans votre projet avec un tempo fluide similaire, ou non. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’une de ces boucles non marquées dans le navigateur de boucles, vous pouvez choisir de les prévisualiser au tempo actuel du projet ou à la vitesse d’origine.

J’ai trouvé que c’était un excellent moyen d’intégrer des packs de sons, des bibliothèques d’échantillons / boucles et des parties de collaborateurs directement dans mon flux de travail et ma palette sonore quotidienne. Sans parler de la facilité avec laquelle toutes ces sources sonores sont disponibles dans la nouvelle fonctionnalité glisser-déposer de l’instrument Sampler – ouvrant par la suite un autre nombre considérable de nouvelles possibilités d’instruments logiciels chaque fois que vous faites glisser un nouveau pack de boucles dans votre système.

Enfin, juste un petit mot sur réindexation: Si vous déplacez l’une des boucles de votre navigateur de boucles depuis leur emplacement existant sur votre système (ou des composants externes), vous devrez peut-être réindexer la bibliothèque Apple Loops pour vous reconnecter. Dans le même menu contextuel Loop Packs mentionné ci-dessus, vous verrez l’option Réindexer toutes les boucles qui devrait s’en occuper.

En savoir plus sur Logic Pro X 10.5:

