La plate-forme de création de sites Web Elementor a publié sa dernière version qui permet aux concepteurs de sites Web de mettre en œuvre un système de conception avancé et complet sur tous leurs sites WordPress.

Elementor 3.0 offre aux professionnels de la conception Web la possibilité d’afficher et de contrôler n’importe quel élément Web de leurs sites à partir d’un hub centralisé. Avec la nouvelle fonctionnalité du service, les utilisateurs peuvent désormais appliquer des modifications à l’échelle du site à la présentation générale, à la typographie, à la couleur, au style, aux images, aux logos, aux favicons, aux boutons et aux champs de formulaire de leurs sites.

En mettant en œuvre des capacités de système de conception, Elementor a permis aux créateurs de sites Web avancés de concevoir et de modifier des sites Web nouveaux et existants à un rythme beaucoup plus rapide, ce qui peut raccourcir le délai de mise sur le marché tout en maintenant la cohérence de la marque et de la visibilité sur leurs sites.

Elementor 3.0

Alors que WordPress alimente actuellement 38% du total des sites Web en ligne, la dernière version d’Elementor apporte une nouvelle façon de concevoir des sites Web dans le plus grand environnement de création Web au monde.

Le PDG d’Elementor, Yoni Luksenberg, a fourni des informations supplémentaires sur la version 3.0 de la plate-forme de la société dans un communiqué de presse:

« Elementor V3.0 apporte des fonctionnalités de système de conception complètes à WordPress et permet aux créateurs de sites Web de créer des sites d’une manière auparavant impossible. En permettant aux utilisateurs de passer moins de temps sur des démarches inutiles, ils peuvent se concentrer sur les aspects importants de leur conception. Avec Elementor V3.0, nous fournissons à notre communauté non seulement des fonctionnalités puissantes, mais nous permettons également une nouvelle norme professionnelle d’une manière qui révolutionnera le flux de travail des créateurs et concepteurs Web. «

La version 3.0 étant une version majeure, Elementor recommande dans un récent article de blog que les utilisateurs effectuent une sauvegarde complète de leurs sites avant la mise à niveau et qu’ils vérifient si des modules complémentaires tiers sont compatibles avec la nouvelle version.