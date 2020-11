Annie dans Attack on Titan.

Des surprises les plus intéressantes de Attaquer les titans peut-être la trahison d’Annie où nous avons découvert qu’elle n’était pas en fait un soldat de l’unité des soldats de Marley mais rien de plus et rien de moins que un Titan. Ce cosplay spectaculaire nous montre Annie dans une version Titan et nous adorons cette version. On vous dit qu’Attack on Titan présente un moment tragique pour Annie.

Après avoir lutté pendant un certain temps, ce personnage intéressant a pris l’un des plus grands rebondissements de la série, il est révélé que Annie est un Titan dans un corps humain, indiquant clairement qu’un Titan pourrait avoir cette capacité et avec elle une porte vers un monde de possibilités pour l’histoire.

https://www.instagram.com/p/CG296Elj0bD/?utm_source=ig_embed

C’est pourquoi ce cosplay C’est très curieux, la cosplayeuse a également mis beaucoup de travail dans son art corporel pour réaliser le tissu musculaire exposé du Titan femelle. Un aspect terrifiant qui donne au cosplay, le même niveau de terreur et de surprise que lorsque nous avons entendu cette nouvelle, mais en même temps spectaculaire. Que pensez-vous de ce cosplay de Annie?

