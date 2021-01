Le FRITZ! Repeater 1200 d’AVM est en train de devenir l’une des meilleures options de rapport qualité-prix pour étendre sans effort la portée d’une connexion Wi-Fi. Ce répéteur s’intègre parfaitement à n’importe quel réseau (il a une compatibilité universelle), même s’il fait de son mieux en travaillant avec un routeur AVM FRITZ! Box, car il nous permettra de profiter de tous les avantages qu’il offre un réseau Wi-Fi Mesh.

Je comprends que le choix d’un répéteur peut être délicat. Si nous optons pour des modèles low-cost, nous risquons de finir par avoir des problèmes majeurs, à la fois au niveau de la connectivité et de la couverture, de la stabilité et des performances. Par conséquent, nous devons être très prudents et concentrer notre recherche sur des modèles de fabricants de confiance. En ce sens, le FRITZ! Repeater 1200 d’AVM, c’est une solution milieu de gamme qui a un prix très abordable, et cela ne nous oblige à rien abandonner, car il est compatible avec les dernières technologies du secteur, a un rendement élevé et atteint des performances très élevées.

L’installation de l’AVM FRITZ! Repeater 1200 est très simple. Il suffit de chercher la prise où l’on veut la placer, liez-le à notre routeur et le tour est joué. Nous pouvons effectuer ce processus en quelques secondes grâce au système WPS, et instantanément, il commencera automatiquement à répéter notre connexion Wi-Fi, avec tous les paramètres et paramètres de sécurité que nous avions prédéfinis.

Spécifications de l’AVM FRITZ! Repeater 1200

Compatible avec les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Vitesse maximale de 1 266 Mbps en bi-bande (Wi-Fi 2 × 2 AC + N, 866 Mbps + 400 Mbps). Il intègre un port LAN Gigabit pour les connexions filaires. Compatible avec la technologie Wi-Fi Mesh. Il s’intègre parfaitement aux routeurs de FRITZ! Box, adoptant automatiquement sa configuration et reproduisant toutes les modifications ultérieures. Haut rendement: sa consommation d’énergie est très faible (3 watts). Il est très facile à utiliser, il suffit d’appuyer sur un bouton (WPS) et nous pouvons commencer à en profiter. Entièrement compatible avec le WLAN gratuit de FRITZ! App, qui nous aidera à trouver le meilleur endroit pour le placer, maximisant ainsi la portée sans sacrifier la couverture. Il a un adaptateur inclus qui garantit la stabilité de la prise euro lorsque l’appareil est utilisé dans des prises CEE 7/4 (schuko). Design très compact: 80 mm x 80 mm x 37 mm. Poids: 160 grammes. Garantie de cinq ans. Assistance continue avec des mises à jour gratuites du micrologiciel.

Le FRITZ! Repeater 1200 d’AVM est disponible sur Amazon avec un prix très économique. Si vous avez besoin d’un modèle capable d’offrir de meilleures performances, ne vous inquiétez pas, le FRITZ! Repeater 2400 est également disponible, ce qui offre un bond significatif en vitesse brute, comme nous l’avons vu dans cet article.

