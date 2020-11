La saga de Cellule a laissé plus d’un fan intéressé, en plus d’être l’un des meilleurs opus de la franchise, il développe également une histoire qui montre des nouvelles du personnage dans l’un des arcs les plus intéressants de l’anime. Nous avons récemment vu comment un fan crée une affiche 3D incroyable pour la saga Cell, mais aujourd’hui, les fans nous montrent des centaines de petits œufs de Pâques faisant allusion à Cellule, comme cette affiche en trois dimensions, mais aussi cette horrible cellule d’aspect réaliste.

On ne le reconnaît quasiment qu’à ses nageoires déjà reconnues sur les côtés de son crâne et ses membres verts avec des taches sombres, cependant, ce volumineux Cellule plein de muscles et de visage féroce est loin du dessin original, mais certes, ces rides et cicatrices supplémentaires montrer une histoire plus réaliste des batailles remportées par ce méchant de Dragon Ball.

J’ai fait une cellule thic, et je le regrette de dbz

Avez-vous vu la fusion la plus inattendue de Dragon Ball: Krillin et Cell? Et bien que dans la saga depuis qu’il est annoncé il y a un Cellule d’aspect traditionnel que nous avons vu tout au long de la série, un Cellule une histoire aussi intéressante aurait été racontée en se référant à une chronologie entièrement différente qui aurait pu avoir des fins et des histoires différentes. Bien que ce ne soit pas l’original, qu’avez-vous pensé de cela Cellule plein de muscles et de cicatrices?

