Clint Hocking parle de la tâche d’ajuster l’IA des adversaires dans un jeu avec de nombreuses options d’approche du combat.

Hier, Watch Dogs Legion, le nouveau jeu de la série Ubisoft qui nous amène à faire partie de la résistance dans une version de Londres dans le futur proche. Dans le cadre de ce lancement, 3DJuegos a eu l’opportunité d’échanger avec Clint Hocking, directeur créatif du jeu, et nous en avons profité pour l’interroger sur la développement de l’intelligence artificielle des rivaux dans le jeu.

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités qui ajoutent une explosion de nouvelles dimensions à l’arbre de comportement de IAClint Hocking, directeur créatifHocking a commenté que dans Watch Dogs Legion, il y a un travail très important avec les IA qui ils s’ajustent constammentbien le liberté d’approche dans chacune des situations, il ne laisse pas la tâche simple aux ennemis auxquels nous sommes confrontés. Voici sa réponse:

“Il y a différents angles d’attaque dans n’importe quel jeu en monde ouvert, en particulier un comme Watch Dogs: Legion qui a tellement d’options d’approche: vous pouvez furtivement, vous pouvez faire passer les véhicules dans l’environnement en les piratant, vous pouvez utiliser un robot araignée, vous pouvez attaque du ciel, utiliser des attaques de mêlée, etc. L’IA doit être capable de savoir quelles armes utiliser, savoir ce qu’est une bonne couverture, ce qui n’est pas la même ces choses”.

Le directeur créatif de Watch Dogs Legion a également déclaré que pour ce titre, ils ont mis en œuvre d’abondants changements qui cherchent à ce que les IA accomplissent mieux leur travail. «Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités qui ajoutent une explosion de nouvelles dimensions dans l’arbre de comportement de l’IA, et cela a été un grand défi pour l’IA. Je pense que nous avons fait beaucoup d’améliorations et de changements, nous avons donné à l’IA beaucoup plus de compétences en En termes de types de situations auxquelles ils pourraient être confrontés. Créer une IA parfaite est une tâche sans fin. “

Watch Dogs Legion est sorti dans les magasins hier et lors de notre discussion avec Clint Hocking, nous avons également appris un peu comment le jeu a été développé au milieu de la pandémie et ce qu’il impliquait d’intégrer des personnages des jeux précédents dans Watch Dogs Legion. Pour en savoir plus sur le jeu, n’oubliez pas de consulter notre analyse.

En savoir plus: Watch Dogs Legion.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');