Ce Pokédex réaliste est le meilleur que vous verrez aujourd’hui

Pokémon se caractérise par être l’un des franchises les plus réussies au monde. Pour cette raison, chaque jour, différents types de produits arrivent sur le marché qui excitent, en particulier les fans et les collectionneurs.

Cependant, il y a ceux qui préfèrent apporter leur grain de sable en offrant à la communauté d’incroyables modèles 3D du Pokédex original et dessins funko pop de vos personnages préférés.

Pour cette raison, un adepte et utilisateur de la plateforme Reddit a suivi ce fil de créativité montrant un rendu hyper-réaliste du Pokédex qui a laissé tout le monde la bouche ouverte.

Le niveau de réalité de ce rendu est incroyable

est designer et illustrateur numérique baptisé sous le nom Luna_Evergreen, a partagé un rendu très spécial composé de 2 images. Dans le premier échantillon, le salle d’entraîneur pokemon, l’air vraiment confortable.

Dans la deuxième image, vous remarquerez au premier plan un Pokédex sur la table avec une qualité de détails impressionnante, y compris: dimensions, réflexion de la lumière, ombrage et petits détails tels que des stikers et des rayures sur l’écran. À première vue, on peut en déduire que son utilisation a été constante.

Et malgré le fait que le créateur n’ait pas fourni de détails sur son inspiration, on peut voir au fond que appartient au jeu vidéo Pokémon Sword and Shield.

Qu’as-tu pensé de ce rendu?

Image vedette | ArtStation

