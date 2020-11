Cellule dans Dragon Ball Z.

L’androïde vert le plus célèbre et le plus dur au combat a sa propre saga, l’arc des androïdes et de la cellule, ou la saga cellulaire Et l’acceptation par les fans de cet arc de la seconde moitié de l’histoire de la franchise a été incroyable. C’est pourquoi c’est peut-être le fan art le plus élaboré et le plus étonnant de cette saga et qu’il devient une affiche en trois dimensions que nous aimerions officialiser pour la série de Cellule. Nous vous rappelons que c’est à quoi ressemblerait Cell s’il s’agissait de l’un des Chevaliers du Zodiaque.

Dans cet art, nous pouvons voir Célúla qui a été construite avec les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo et Freeza, en plus du Roi froid, est le personnage antagoniste le plus détesté et le plus fort de l’histoire, mais en plus de sa puissance, sa physionomie caractéristique le rend hautement reconnaissable. Inspiré de divers insectes, sa tête verte avec des pigments foncés est la plus unique et c’est ce que l’on voit sur l’affiche. Ici, vous ressentirez la terreur avec cette affiche Dragon Ball Cell.

Un de mes amis et moi-même avons décidé de créer une série d’affiches pour les Cell Games! Profitez de dbz

Un fond noir et la tête insectoïde de Cellule flottants et tournants ils constituent la partie centrale de l’affiche, tandis que le reste lui donne une apparence assez technologique qui semble offrir des détails du personnage au niveau biologique ou de sa puissance, ce que la série promet de démontrer dans cette chronologie. Nous avons récemment vu un fan dessiner Cell dans sa version parfaite de manière effrayante.

C’est incroyable et l’un des meilleurs fan art que nous ayons vus, qui fait également trois pièces, deux simples avec les images qui le représentent Oui un mobile et tridimensionnel. Les créateurs savent que les fans veulent toujours plus et dans ce cas, ils nous ont donné exactement cela.

