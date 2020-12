Baby Yoda, Charizard, Lilo et Stitch et comment dresser votre dragon

Aujourd’hui, de nombreux personnages sont devenus populaires grâce au succès incroyable de différentes franchises. Certaines d’entre elles sont Pokémon, le mandalorien, comment dresser votre dragon et Lilo et Stitch. Chacun de ceux-ci a attiré l’attention sur la conception des personnages et leur histoire.

Évidemment, les anniversaires devraient être quelque chose de spécial pour tout le monde, fêter une année de plus de vie est quelque chose d’incroyable, mais il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que de recevoir un gâteau de vos personnages préférés. Dans ce cas, un pâtissier de la chaîne YouTube appelée The Lovely Baker a fait 4 super gâteaux d’anniversaire que même vous aimeriez les avoir.

Ici nous pouvons voir Baby Yoda, Charizard, Krokmou et Stitch recréé dans une œuvre d’art de pâtisserie très incroyable. Le grand avantage de chaque gâteau est que les détails que le chef fait sont si réalistes et de haute qualité qu’ils attirent encore plus l’attention. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir un magnifique gâteau d’anniversaire inspiré de Mon voisin Totoro.

