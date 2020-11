Parmi nous + One Piece: les skins parfaits pour les fans

À l’heure actuelle, Among Us est l’un des jeux vidéo les plus joués au monde, un titre qui a réussi à connecter de nombreux utilisateurs dans le but de travailler en équipe, voire de le trahir. Au fil du temps, les skins ont pris plus de poids dans la communauté des joueurs, et c’est pourquoi de nombreux fans veulent en voir plus contenu lié aux accessoires que les personnages peuvent porter.

Dans ce cas, un artiste Reddit nommé Hybrid Skills est allé plus loin en créant d’incroyables avatars basés sur l’anime One Piece. Pour être plus précis, il a fait des accessoires de 4 personnages emblématiques de la franchise qui ont fière allure sur les personnages de Among Us.

Parmi nous + One Piece: le crossover dont tous les fans ont besoin

Dans les images suivantes, vous pouvez trouver ce que ce serait si One Piece apparaissait dans parmi nous.

Si One Piece était parmi nous! de OnePiece

Les personnages dans lesquels l’artiste a été inspiré sont Luffy, Zoro, Sogeking et Sanji, chacun a des couleurs et des détails qui les rendent similaires, en particulier en ce qui concerne Zoro. La vérité est que ce serait formidable si cela arrivait un jour parmi nous.

