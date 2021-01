Images de Mokomoko sur Twitter.

La neige est arrivée et bien qu’il fasse très froid dehors, l’art n’attend pas, c’est pourquoi cette artiste crée sa propre histoire et une équipe avec les meilleurs Pokémon avec des bonhommes de neige dignes d’un jeu vidéo d’hiver et prêts au combat. Nous vous invitons à voir cette figurine Mewtwo parfaite pour tout fan de Pokémon.

Yukidaruma Shokunin c’est un Utilisateur Twitter qui nous a divertis en faisant d’un hiver froid quelque chose d’intéressant et nous tient constamment à l’écoute de ses nouvelles créations, comme son équipe Pokémon complet, allant d’un blanc parfait Miauler, Jusqu’à Magikarpe hors de l’eau et une offre Alcremie, tous d’une échelle presque grandeur nature que nous voyons dans le jeu vidéo et l’anime.

Cependant, la créativité ne s’arrête pas là, il a également créé un grand Gatobus, un personnage de Mon voisin Totoro et a également inclus des lumières à l’intérieur et dans ses yeux, tout comme le personnage, ainsi que l’un des personnages les plus populaires de Tueur de démons. Si ce n’est pas du talent, alors nous ne savons pas ce que c’est. Qu’est-ce que tu penses? Lequel Pokémon sculpteriez-vous pour faire votre tenue d’hiver?

