Ce n’est un secret pour personne que Pokémon fait partie de la la culture populaire, devenant l’un des l’anime le plus ancien de l’histoire. Cela a naturellement eu un impact positif sur la communauté, qui sort chaque jour des œuvres d’art très créatives inspirées de leurs créatures préférées. Cependant, le Les fan-arts les plus frappants sont les croisements épiques.

Mais avez-vous déjà imaginé voir Spider-Man mélangé dans l’univers Pokémon?

Heureusement, un illustrateur et artiste numérique baptisé sous le nom HorHey, a eu l’idée de faire un fusion entre le sympathique voisin Spider-Man et la franchise Pokémon. Les résultats sont vraiment épiques et méritent d’être pris en compte par les dirigeants de merveille.

Combinaison Spiderman Zygared! par moi! de pokemon

Comme vous pouvez le voir, ce crossover est assez intéressant, car il s’est inspiré du Pokémon légendaire Zygarde dragon / type de sol de la sixième génération. Son style de losanges et de joints mécaniques était le concept parfait pour l’illustrateur. nouvelles tenues pour Spider-Man.

Au total, ils étaient 5 illustrations. La première tenue honore Zygarde dans sa transformation à 50%, il montre les losanges en noir et vert, avec certains éclairs en blanc.

Mais le Les images les plus impressionnantes sont les n ° 4 et n ° 5, lesquelles honorer la forme parfaite de Zygarde, qui, comme le précédent, présente des losanges et des couleurs dans les tons (rouge, vert, bleu et noir), la différence réside dans les quatre extrémités à l’arrière de la combinaison, très similaires à la combinaison vue dans le film Guerre d’infini.

Quel costume était votre préféré?

