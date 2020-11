Ludicolo fond d’écran

Nous avons pu en faire l’expérience d’abord à Alola et maintenant dans la région de Galar. Certaines espèces de Pokémon changent de forme, selon l’endroit où elles sont élevées, une ressource très intelligente et originale pour Nintendo, pour donner plus de vie et changer aux générations de Pokémon.

De plus, ce nouveau concept a demandé aux utilisateurs d’imaginer des pistes possibles, ou de prédire les changements dans les prochains jeux qui apparaîtront. Mais comme il est encore trop tôt pour ce dernier, la meilleure option ouvre la porte aux illustrateurs les plus créatifs, comme dans l’exemple d’aujourd’hui. Un utilisateur de Reddit, Ort.homeless (compte Instagram), a créé une version alternative pour Lotad, Loundre et Ludicolo, le Pokémon de troisième génération de type herbe et eau.

Cette espèce remplace le feuillage de la forêt et du lac par des éléments de base dans une cuisine: casseroles, légumes, feu, le type qui remplace l’eau, et acier pour le type végétal.

