Forza Horizon 4 est l’un des jeux de sport automobile les plus amusants et il ne fait aucun doute que Playground Game a si bien fait les choses que la franchise a su se distancer de Forza Motorsport pour offrir cette expérience décontractée, avec des accents d’arcade et une grande variété de contenus. . Deux ans après ses débuts, la course se poursuit et les joueurs pourront enfin laisser libre cours à leur imagination.

Playground a dévoilé la bande-annonce qui accueille le mode Super7 dans Forza Horizon 4, qui arrivera demain pour toutes les versions du jeu, à savoir Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Selon l’équipe de développement, le mode Super7 est une célébration pour toute la communauté Forza Horizon 4 et permet à chaque joueur de créer ses propres défis.

En ce sens, en entrant en mode Super7, les joueurs devront faire face à 7 défis aléatoires parmi tous ceux que la communauté a créés et créera, notamment des défis de vitesse, de la dérive, des sauts et plus encore. S’ils sont victorieux, ils recevront un prix exclusif qu’ils pourront utiliser pour créer leurs propres races. Ce mode permet également aux joueurs de Forza Horizon 4 de profiter de pistes et de défis créés par la communauté au cas où ils ne voudraient pas en créer un.

Forza Horizon 4 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

