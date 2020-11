Dragon Ball: Goku et Vegeta prêts pour le combat

Un artiste Reddit a été encouragé à partager de superbes fan art de ses personnages préférés de Dragon Ball dans la communauté. Mais il l’a fait d’une manière un peu particulière, créant des versions miniatures de Goku, Piccolo, Muten Roshi et Vegeta. Et ils sont absolument adorables!

Cette procédure de dessin est connue sous le nom de Style Chibi, un style qui change l’apparence des personnages pour en faire une version miniature d’eux-mêmes. Dans la culture otaku, “chibi” signifie version enfant, bébé ou bébé d’un personnage de manga ou d’anime.

Les versions Chibi de Goku, Piccolo, Muten Roshi et Vegeta!

L’utilisateur de Reddit “RedJartist” a partagé cette image il y a quelques jours avec ses versions miniatures des personnages Goku, Piccolo, Muten Roshi et Vegeta de Dragon Ball:

Dragon Ball Chibi Style! Qui d’autre dois-je dessiner? de r / dbz

Notre préféré est Vegeta! Et le tien? Si vous vous considérez comme un grand fan de Dragon Ball, vous devriez jeter un œil à ce fanart de Kale et Kaulifa, qui révèle le côté le plus intime et personnel de ces deux personnages de la saga.

