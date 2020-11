Personnages One Piece.

Il y a quelques jours, nous avons pu lire la confession la plus choquante de la voix de Luffy dans One Piece. L’anime d’Eiichiro Oda est le même, ou plus, vivant que lors de ses élections. De plus, le nombre de followers qu’il a augmente comme de la mousse.

Parmi cette grande légion d’adeptes, beaucoup partagent des théories, des cosplays et des illustrations sur des forums comme Reddit. Chaque jour, nous pouvons voir de grands artistes illustrant leurs personnages préférés avec leur propre style.

Aujourd’hui, nous allons montrer l’un des dessins et hommages les plus uniques jamais vus. L’artiste lui-même, Jesse Martin, s’est immortalisé, dans sa propre illustration, en dessinant l’équipage des Chapeaux de Paille.

C’est mon anniversaire. Alors je me suis dessiné en dessinant les pailles de r / OnePiece

La finition est impressionnante. Jesse en arrière-plan tenant son crayon Apple avec lequel il fait revivre la mer de l’illustration, suivi du bateau avec les personnages principaux de One Piece. Un chef-d’œuvre!

