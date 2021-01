Tsuyu Asui comme jamais vu auparavant

My Hero Academia présente un univers où c’est possible sois un héros si tu veux, clairement vous devez avoir un compétence exceptionnelle se démarquer dans le grand nombre de candidats pour être l’un d’entre eux, et grâce au tissu de ses arches, il est devenu l’un des êtres les plus populaires.

Pour cette raison, certains fans se distinguent par leurs performances illustrations inspirées des personnages Cependant, un artiste et fan d’anime nommé Danlifeshaker a fait ressortir le meilleur de Tsuyu Asui en dépit d’être un personnage secondaire de la saga.

Le style d’écolière de Tsuyu Asui

Comme vous pouvez le voir sur l’image, timide Tsuyu Asui comptez sur votre tenue d’écolière emblématique en se balançant sur la balançoire. En outre, son costume vert et gris correspondre à votre cheveux longs et raides et vert. Vous pourriez également être intéressé par le cosplay le plus réaliste de Froppy de My Hero Academia.

Pensez-vous que cette illustration surpasse la version officielle?

