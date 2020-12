Si vous êtes fan de Pokémon le jeu vidéo, vous devez savoir qu’au fil des ans, il a évolué, l’exploration des régions fait partie de tout le processus du jeu et chacun d’eux est un monde intéressant, presque comme notre propre monde et pour cela, ce fan a créé un atlas Pokémon parfait avec toutes les régions qui existent et que l’on aime.

Atlas du monde complet (je sais que je l’ai mal orthographié lol) de presque toutes les régions et territoires de Pokemon! Pouvez-vous tous les deviner? de pokemon

Et bien que l’entreprise Pokémon ne confirme ni ne nie encore l’adaptation de ces régions au monde réel, ni si le monde Pokémon a une forme similaire à la nôtre, cet Atlas est un moyen intéressant comment adapter les régions à ce que nous appelons notre géographie, à la manière de cet artiste qui la publie dans son Compte Reddit. Au cas où vous ne le sauriez pas, Lunatone et Solrock apparaissent dans Pokémon GO dans des régions différentes de celles habituelles.

Pensez-vous que c’est le bon endroit? Y a-t-il une région manquante? Vérifiez à nouveau pour voir s’il y a des détails intéressants que vous avez laissés ou manquants car cet Atlas a créé beaucoup de controverse parmi les plus adeptes du monde Pokémon.

Savoir plus: Ce seraient les drapeaux officiels des 8 régions Pokémon

Autres objets Pokémon que vous aimerez