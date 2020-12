Si vous vous ennuyez déjà un peu d’attraper Pokémon de chez vous dans le jeu vidéo, aujourd’hui vous voudrez pêcher avec Pokémon Et si vous ne le pensez pas, ce ventilateur crée un leurre incroyable inspiré d’un Pokémonet puisque nous sommes dans l’eau, c’est bien sûr de Magikarpe.

J’ai fabriqué ce leurre de pêche magikarp en bois et polycarbonate, il nage comme un poisson lorsque vous le bobinez. Gyarados ensuite? de pokemon

Nous savons que c’est l’un des Pokémon avec les statistiques les plus basses, il possède l’une des évolutions les plus impressionnantes de la franchise. C’est pourquoi ce ventilateur a créé ce bois et polycarbonate Magikarpe cela aussi quand vous le faites rouler pour le ramasser, cela fait l’effet d’un mouvement de nageoire comme un poisson en mouvement. Et si vous ne l’avez pas encore vue, cette version de Magikarp est littéralement la chose la plus cool que nous ayons vue cette semaine.

Et même si vous n’êtes pas sûr que cela fonctionne, nous savons que tous les adeptes de la pêche et les fans de Pokémon ils voudront avoir leur kit de week-end à l’intérieur. Le prochain projet de construction de pêche de ce fan pourrait-il être? Gyrados?

