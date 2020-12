Créez une carte Ace of Spades personnalisée avec L de Death Note

Un artiste amateur a recréé une lettre Death Note

L’un des anime préférés par les amateurs de séries animées japonaises sont: Death Note, cette série est considérée comme un chef-d’œuvre, et malgré le fait que son chapitres terminés il y a des décennies, comptez avec un grand nombre de fans dans le monde entier.

Les principaux protagonistes de cette incroyable histoire étaient: détective L et d’autre part Light Yagami, également connu pour son alter ego «Kira». Chacun s’est battu pour ses idéaux, on voulait faire un monde meilleur en tuant tous les escrocs et l’autre cherchait défendre la vie humaine.

Étant les personnages principaux, certains fans par appréciation et commémoration ont conçu ces personnages de manière incroyable. Cependant, un fan d’anime et un utilisateur de Reddit ont mis en place un illustration réalisée et inspirée par L, seul celui-ci présente un style de carte à jouer.

Tout cela peut être remarqué, car L’image montre une similitude avec la carte Ace of Spade. En outre, l’un des visages rencontre un regard réfléchi et analytique, tandis que l’autre visage est dans mode étonnement. Si vous avez aimé ce dessin, vous saurez apprécier les protagonistes avec une apparence super réaliste.

