Ce sont plus de 20 ans d’aventures avec Chapeaux de paille, partageant le meilleur de leur vie et bien que nous ayons des centaines de l’art des œuvres d’Eiichiro, ce nouvel art étonnant de Une pièce Cela vous épatera, car simplement en passant d’un côté à l’autre, cela devient une fête en trois dimensions pleine de couleurs. Découvrez comment un fan a dessiné une belle illustration dans laquelle il explique le processus de création d’Oda.

Luffy Spellpic x Rachman Auliadi collab de OnePiece

En fait, avec cet art incroyable, on pourrait même parler d’un merveilleux effet holographique sur un dessin de Singe de Luffy, toujours avec son large sourire, sa chemise ouverte et son chapeau à la main, le tout sous le format de trait original, donc les traits caractéristiques du dessin du personnage sont conservés tout en jouant avec des couleurs profondes et néon qui changent avec juste un peu de mouvement Le tableau.

Une technique très avide que l’artiste a mise sur la pièce et qui en plus d’être incroyable l’a mise à disposition sur son site internet. Si vous vouliez quelque chose de plus pour votre table ou vos murs qui soit incroyable et à la hauteur de tout le travail d’Eiichiro, cet art est peut-être aussi incroyable que l’histoire elle-même.

