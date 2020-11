Maison des Simpsons.

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la maison des Simpsons ou à quoi elle ressemblerait dans notre réalité, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil à la dernière création de l’artiste numérique «Tohad».

Cet artiste a partagé dans Deviant Art une image merveilleuse dans laquelle a recréé en trois dimensions la maison de l’amusante famille Springfield. Et le niveau de fidélité à la maison 742 Evergreen Terrace dans la série animée est stupéfiant. Ne le manquez pas!

Ce serait la maison des Simpsons avec un look réaliste

Combien de moments amusants la maison des Simpsons nous a-t-elle donnés! Vous pouvez maintenant voir à quoi cela ressemblerait plus réaliste et en trois dimensions grâce à ce merveilleux fanart numérique. Dans l’image on peut même voir La voiture d’Homère, le vélo de Lisa et le chien de Bart, Santa’s Helper.

Maison tridimensionnelle des Simpsons.

Apparemment, selon l’artiste, il a travaillé sur ce concept pour le projet du nouveau film des Simpsons qui sortira en 2021. L’artiste était très excité de pouvoir y travailler et nous a dit que Matt Groening avait voulu aller pour un style d’art plus proche des Studios Ghibli. Selon lui, le même type d’humour sera maintenu, mais le film aura une atmosphère plus poétique et une vision plus contemplative de la vie des personnages.

