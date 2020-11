Saitama Sleeping – One Punch Man

Le nombre de téléspectateurs d’animation japonaise a augmenté de façon colossale au cours des 5 dernières années grâce aux contributions de les plateformes audiovisuelles multimédias telles que Netflix ou Crunchyroll.

Les communautés de ces séries ont été renforcées et ont augmenté leurs contributions créatives. Preuve en est les centaines de cosplays, dessins et théories que nous recevons chaque jour.

Et une autre communauté qui se développe également parfois est Minecraft. En outre, De nombreux contenus que nous associons à l’anime sont impliqués dans le plan créatif et la mécanique qu’offre le jeu vidéo MOJANG. Par conséquent, nous pouvons voir des choses comme celles-ci:

L’appartement de Saitama dans Minecraft de OnePunchMan

Cela ne vous semble-t-il pas quelque chose? Si vous avez déjà vu One Punch Man, vous n’aurez pas eu la reconnaissance facile de l’immeuble et des intérieurs de l’appartement de Saitama. Forr3st, un utilisateur de Reddit et créateur de contenu pour Minecraft, s’est donné la peine de recréer l’appartement de Saitama, et ajoutez les personnages de Geros et le héros chauve lui-même.

