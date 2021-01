Steven avec Metagross

Il y a quelques jours, nous avons pu voir une réplique exacte du Pokémon Bell Tower, l’un des endroits les plus emblématiques de la deuxième génération de la série de jeux vidéo. Avec chaque génération, les mécanismes ont augmenté, le nombre d’espèces sur un nouveau terrain. Si nous sommes maintenant à l’ère des formes Gigamax, il y a quelques générations, les mégaévolutions qui est entré pour renouveler la mécanique de combat.

Le concept de méga évolution est entré dans le remake de Omega Ruby et Alpha Sapphire, où les trois premières générations, et leurs espèces les plus importantes reçu des évolutions temporelles au sein de chaque combat qui maximisaient la puissance de chaque espèce. L’un des plus choquants était Metagross, et aujourd’hui un utilisateur de Reddit a recréé sa méga évolution sur papier:

[OC] J’aime tellement Mega Metagross que je me suis efforcé de faire en sorte que ce papier 3D vaille la peine d’être exposé! de r / pokemon

C’est Mega Metagross sur papier et en 3D, Une œuvre d’art authentique. Cet utilisateur est un maître de l’origami. Il y a quelques mois, nous avons pu voir une réplique en origami de l’un des Pokémon fossiles les plus connus.

