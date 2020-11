Il y a des endroits emblématiques dans nos séries préférées et La vallée de la fin, qui est une classe à part et l’un des endroits les plus emblématiques de Naruto. Et plus une place est importante dans une série, plus les fans ont d’occasions de recréer un type d’art dedans, dans ce cas, l’exploit de recréez dans Minecraft une réplique parfaite de la vallée de la fin. Auparavant, nous avons vu comment un fan de Naruto a trouvé une référence cachée à Jiraiya dans Minecraft.

Lieu où les antagonistes de Naruto, Madara Uchiha Oui Hashirama Senju, a eu une bataille qui a abouti à un nouvel arc d’histoire dans la série, la bataille étant si puissante qu’elle a créé une vallée avec une cascade et un lac qui est la caractéristique la plus remarquable et ce que nous voyons aujourd’hui que ce fan nous a reproduit et montré dans votre compte Reddit.

Construit Final Valley dans Minecraft de Naruto

Pour cela, ce fan a consacré environ deux jours de construction intense sur la plate-forme, puisque la cascade est entourée de deux grandes figures de pierre qui représentent les deux Shinobi, et pour recréer Hashirama Senju Il a consacré 8 heures de construction qui lui ont ensuite servi à recréer le corps de Madara Uchiha.

Avec 4 heures supplémentaires pour ajuster l’esthétique des volumes en créant Minecraft comme l’armure, les cheveux et les caractéristiques des vêtements. Il n’est pas facile de faire de grandes constructions en Minecraft, mais sans aucun doute ce fan a conquis nos cœurs en recréant parfaitement l’emblématique Vallée de la fin.

