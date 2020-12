Vaisseau spatial Capsule Corp.

Le vaisseau de Capsule Corp.est l’un des plus emblématiques de la franchise, comme on peut le voir depuis le début des aventures de Goku dans Dragon Ball Z. Il a été créé par le Dr Brief (Le père de Bulma) afin que les guerriers Z puissent voyager vers d’autres planètes pour remplir leurs missions.

Comme beaucoup d’autres choses dans l’entreprise, ce navire attire l’attention pour son design sphérique avec pieds. Bien que cela semble très simple dans l’anime, dans la vraie vie, ce serait quelque chose de beaucoup plus majestueux. Grâce à l’artiste Steven Cormann d’ArtStation, nous pouvons voir à quoi ressemblerait ce vaisseau dans une version réaliste. ci-dessous, vous pouvez voir le fan art qu’il a réalisé.

Vaisseau spatial Realistic Capsule Corp. – Fan Art x Steven Cormann

Les deux aspect métallique comme les détails d’usure le rendre beaucoup plus réaliste que ce que nous imaginons. Ce serait certainement une chose incroyable de voir le navire dans un film d’action en direct. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Bulma dans les styles artistiques de One Piece, Naruto et d’autres anime.

