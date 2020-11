Le film Aquaman sorti en 2018 et avec Jason Momoa a été l’un des titres les plus réussis de DC et Warner Bros. En fait, le style que cet acteur a donné au personnage est devenu emblématique parmi la foule de fans. C’est pourquoi de grandes figurines d’action de ce super-héros sont sorties et il est même apparu dans Fortnite avec la même apparence que Jason Momoa.

Dans ce cas, un artiste YouTube connu sous le nom de Philippe Faraut a montré son appréciation pour le personnage en créant une statue impressionnante. fait à la main avec de l’argile à base d’eau. Le résultat a été plus incroyable que vous ne le pensez, car il a des détails qui le rendent réaliste.

Savoir plus: Voici à quoi ressemblerait le requin blindé d’Aquaman

C’est l’une des statues que tous les fans d’Aquaman souhaiteraient avoir

Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir la procédure effectuée pour créer une statue de cette ampleur avec de l’argile.

Sans aucun doute, c’est un travail incroyable d’Aquaman, il en faut beaucoup talent, expérience et patience pour atteindre ces résultats. L’artiste crée d’abord une base avec du papier journal, et à partir de là commence à modeler la figure du personnage, lui donnant tous les détails pour atteindre le réalisme. Ce serait l’une des statues que les fans fidèles aimeraient avoir. N’oubliez pas qu’il y a aussi des sculpteurs qui ont recréé le Joker de DC et le Patriot de The Boys.