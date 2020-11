Pokémon Mecha. L’art de Guillem Ferrer à ArtStation.

Tant que nous pouvons élargir notre univers Pokémon avec de nombreuses idées, de nouveaux arts et parmi les nouveautés les plus intéressantes de Pokémon, sont-ils Mèche, et ce fan transforme son Pokémon favori dans quelque chose d’incroyable. Un robot géant bleu et imposant, mais très joli, abrite l’offre Shinx, une Pokémon type électrique de quatrième génération qui est une espèce de Blue Lynx, caractéristiques que nous voyons dans le Mèche que cet artiste a créé à partir de son Pokémon préféré, comme des oreilles et un petit museau. Nous vous disons qu’un fan de Pokémon a créé une incroyable version Mecha de Gengar.

[OC] Shinx Mech de pokemon

Il semble également être prêt à aller dans l’espace prêt pour la bataille, car il doit Shinx dans une capsule fermée et protégée tandis que la queue du Shinx Mecha émet de l’électricité comme le Pokémon original. Ses griffes sont une adaptation de prises électriques idéales pour transmettre de l’énergie. Les Pokémon Mecha sont très populaires aujourd’hui, et ils exploitent notre créativité pour réinventer de nouveaux univers pour chacun Pokémon par personne.

