Créez une version réaliste de l'un de vos personnages préférés de Dragon Ball et c'est tout simplement spectaculaire

Cette version réaliste de Burtta vous épatera

La saga Dragon Ball a montré qu’elle était capable de livrer des méchants assez cool, mais pas tous courent avec la même chance. Cependant, dans Dragon Ball Z Il y avait des antagonistes qui ont attiré l’attention des adeptes et l’un d’eux était Burtta.

Même si cela le méchant a été oublié Pour beaucoup, certains adeptes se souviennent de lui et décident de commémorer ce sujet de Freeza dans un rendu super réaliste incroyable. Ensuite, vous verrez les résultats.

Le niveau de réalisme de Burtta est spectaculaire

Comme vous pouvez le voir, le membre des forces spéciales de combat de Ginyu Il a des caractéristiques et des caractéristiques très réelles et, en plus, il est fidèlement conforme à la version originale.

ses la taille est gigantesque et les détails de ses pores bleus ils sont parfaitement réalisés. À travers l’apparence de ce rendu, vous pouvez voir qu’il s’agit d’un redoutable guerrier, encore plus pour ça regard froid et frivole en raison de l’absence des élèves. Sans aucun doute, le niveau de réalisme dépasse les limites.

Bien sûr, cette œuvre majestueuse appartient à l’artiste et Amoureux de la saga Dragon Ball connu sur le réseau social Instagram sous le nom de risottodesenhos, si vous souhaitez voir plus de son travail, n’hésitez pas à visiter sa page.

Pensez-vous qu’ils peuvent intégrer les forces spéciales de combat de Ginyu dans les nouvelles saisons de Dragon Ball?

Image vedette | DeviAntart

