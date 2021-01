Écrit par Christian Collado sur WhatsApp

Apple était en charge de vulgariser les Memoji, ces avatars virtuels généré à partir d’une photo que toute personne possédant un iPhone de la dixième génération pourrait créer pour la partager plus tard avec le monde. Des entreprises comme Samsung ont essayé de suivre les mêmes étapes, et c’est même devenu une question controversée qui a conduit Xiaomi elle-même à menacer ceux qui comparaient son «Mimoji» au «Memoji» d’Apple.

Maintenant, les eaux semblent être plus calmes, bien que la popularité de Memoji continue de grimper. Mais contrairement à ce qui se passe avec les derniers téléphones Apple, sur Android il n’y a pas d’outil spécifique et universel conçu pour créer ce type d’avatars virtuels. Heureusement, le Google Play Store regorge d’applications de ce type, et aujourd’hui nous voulions sélectionner les meilleures que vous puissiez utiliser.

Les meilleures applications pour créer votre memoji pour Android

Avec les applications suivantes, vous verrez comment créer votre avatar pour WhatsApp ou pour toute autre application ou réseau social tel que Facebook, Twitter, Telegram, Instagram …

ZEPETO

À l’époque, nous avons déjà développé un guide complet d’utilisation de ZEPETO, l’application des avatars de la mode virtuelle. Actuellement, c’est l’outil qui offre des résultats plus similaires à Memoji d’Apple, puisque le style des avatars est similaire.

Comme dans la plupart des applications de ce type, la première étape sera prendre un selfie que l’application utilisera pour générer l’avatar. Cependant, il sera possible modifier les traits du visage à tout moment avant d’enregistrer l’image.

ZEPETO offre également la possibilité d’exporter un pack emoji personnalisé qui peut plus tard être utilisé pour envoyer des émoticônes via des applications telles que WhatsApp. Ce sera également possible personnaliser une photo avec notre avatar pour le mettre sur un profil dans les réseaux sociaux ou les applications de messagerie.

Gboard

Depuis quelque temps maintenant, Gboard, l’application de clavier Google, offre également la possibilité de générer des emojis personnalisés en fonction de nos traits du visage. Contrairement à ZEPETO, les emojis générés sont basés sur Bitmoji, donc ils ont un look plus caricatural, et pas aussi “réaliste” que dans le cas de ZEPETO ou des Memojis d’Apple.

Pour créer nos “Minis” dans Gboard, il suffit afficher le clavier dans n’importe quelle application et accéder au menu emoji en appuyant longuement sur le bouton “,”. De là, nous verrons l’option “Minis”, et en cliquant dessus, l’application nous demandera télécharger un selfie qui sera utilisé pour générer le pack emoji.

Comment créer des Memojis sur les mobiles Samsung

En plus des deux applications mentionnées ci-dessus, il existe de nombreuses autres très bonnes applications pour créer des avatars personnalisés sur Android. Cependant, selon le mobile dont vous disposez, Il est possible que vous puissiez également générer votre propre pack d’emojis sans rien installer.

Depuis l’arrivée du Galaxy S9, Samsung inclut le «AR Emoji» dans ses mobiles, dont le fonctionnement rappelle assez bien les Animojis d’Apple, bien que les résultats soient quelque peu différents. De plus, ils sont capables d’imiter même les mouvements de notre corps grâce à une technologie exclusive.

Pour l’utiliser, il suffit ouvrez l’application appareil photo et accédez à la section AR Emoji. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez créer votre emoji via un selfie en suivant les instructions qui apparaîtront à l’écran.

Ensuite vous pouvez personnalisez votre emoji avec des vêtements, des accessoires ou en modifiant son apparence. Il vous suffit de cliquer sur “Terminé” pour terminer, et l’emoji apparaîtra dans la section AR Emoji, prêt à être exporté en tant qu’image pour le définir comme photo de profil, ou pour créer votre propre package emoji que vous pouvez envoyer via WhatsApp, Telegram, Instagram ou toute autre application.

Comment créer des Memojis sur les téléphones Xiaomi

Bien qu’ils ne soient disponibles que dans les versions MIUI destinées à certains pays, Si vous avez un mobile Xiaomi, vous pouvez utiliser le controversé MiMoji. Ce n’est pas disponible sur Google Play, bien que si vous avez un téléphone avec la version chinoise de MIUI, il est possible que votre terminal l’inclut déjà. Cependant, il est possible de le télécharger et de l’installer manuellement comme expliqué à partir de MovilZona. Sous ces lignes, nous vous proposons un lien vers Google Drive à partir de l’alimentation télécharger le fichier APK de MiMoji pour les téléphones Xiaomi.

Une fois installé, il vous suffit ouvrez l’application et générez votre propre emoji personnalisé à travers un selfie, que ce soit sous la forme d’un humain, d’un animal ou de l’une des formes incluses. Il faut cependant noter que cette fonction n’offre pas la possibilité de générer un pack d’émoticônes personnalisé, mais seulement de enregistrer l’image MiMoji, qui peut ensuite être utilisée comme photo de profil.

Comment créer des Memojis sur les téléphones Huawei

Bien sûr, Huawei n’a pas été en reste à la mode du Memoji. La société inclut dans certains de ses mobiles le soi-disant Qmoji 3D. Cependant, comme dans le cas des iPhones, cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les iPhones. téléphones qui incluent des capteurs pour la reconnaissance faciale, comme ceux des séries Mate 20 et Mate 30.

Pour les utiliser, il suffit ouvrez l’application appareil photo, et dans la section «Plus», accédez à la section «Objectif AR». Là, la fonction est offerte Qmoji, qui détectera automatiquement les mouvements de notre visage et les interprétera à travers un emoji animé. C’est possible à la fois enregistrer l’avatar sous forme d’image, comment générer de petites vidéos ou des GIF.

Et c’est tout! Comme vous pouvez le voir, créer un emoji personnalisé sur Android est simple même s’il n’y a pas de moyen universel de le faire. En fait, vous n’aurez peut-être même rien à installer.