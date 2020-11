Pour avoir un véritable espace de jeu, un ordinateur (ou console) et un écran ne suffisent plus. Et est-ce que le grand nombre de facteurs et de périphériques à prendre en compte, tels que avoir les accessoires qui conviennent le mieux à chaque type de joueur, qui vous permettent de jouer ou de diffuser confortablement.

C’est pourquoi aujourd’hui nous voulons faire une petite revue des produits Trust GXT, au-delà de l’offre périphérique souris ou clavier classique, avec sa sélection d’accessoires pour créer en plein environnement.

Joueur à l’intérieur et à l’extérieur

L’espace d’un joueur doit être un lieu adapté, qui a une ventilation pour que l’équipement ne chauffe pas et ne soit pas endommagé, avec suffisamment de prises de courant, qui a de la lumière naturelle et que la lumière artificielle n’est pas directe. Bien que d’autres sources de lumière telles que les décorations LED, les deux couleurs de base telles que RVB ou les lampes de table peuvent toujours être d’autres alternatives intéressantes.

C’est pourquoi vous comptez sur un bureau de jeu surdimensionné et capable de contenir jusqu’à trois moniteurs, il est essentiel pour les joueurs, comme on peut le voir dans la plupart des émissions en direct réalisées par des streamers en Espagne et dans d’autres parties du monde. C’est pourquoi Trust a le bureau GXT 1190 Magnicus.

Au-delà des tables communes, ce bureau dispose de l’espace nécessaire pour jouer en équipe ou seul, y compris d’autres accessoires intéressants pour que nous n’ayons pas à quitter notre position à tout moment, avec un chargeur sans fil Qi intégré pour le téléphone, un système de gestion des câbles hors de vue, et une souris et un clavier couvrant toute la surface du bureau, donc la liberté de mouvement est garantie.

De plus, sa forme ergonomique avec bord avant incurvé et pieds réglables en hauteur Ils nous permettent une position de jeu confortable à tout moment, en ajoutant également des extras pour nos pauses, avec un porte-casque et un porte-gobelet situés sur le côté, nous aidant à garder la surface principale toujours dégagée.

Quelque chose à laquelle le GXT 265 Cintar contribuera également, un support casque cela nous permettra de laisser les écouteurs dans un support élégant avec un éclairage RVB afin qu’ils ne soient pas endommagés, en les gardant toujours collectés et accessibles, tout en ajoutant une connectivité et une accessibilité supplémentaires, avec deux ports USB supplémentaires, parfait pour connecter des périphériques tels que des contrôleurs ou des câbles de charge pour les principaux périphériques sans fil, tels que la souris.

Et est-ce que le confort est tout dans l’espace d’un joueur, un siège ergonomique est donc la clé pour gagner des jeux. La chaise GXT 712 Restro Pro Gaming offre un grand confort grâce à son dossier réglable, elle a avec coussins lombaires et cervicaux amovibles, Accoudoirs 4D et supporte jusqu’à 150 kilos.

Il est robuste car sa base est en métal mais, en même temps, il offre une liberté de mouvement grâce à ses roues de 65 mm et son assise entièrement pivotante. Son aspect est élégant, avec cuir polyuréthane vegan, coutures dorées et détails aspect suède.

Mais que serait une configuration si la partie sonore n’avait pas l’importance nécessaire? À cet égard, Trust dispose du GXT 258 Fyru USB 4-en-1 Streaming pour effectuer des enregistrements professionnels pour des podcasts, des blogs, des voix off, des enregistrements musicaux ou du streaming sur YouTube, Twitch et Facebook.

Aussi, grâce à son Quatre modèles d’enregistrement avec options d’enregistrement bidirectionnel et omnidirectionnel (idéal pour enregistrer à la fois seul et en entreprise) nous pouvons toujours obtenir la performance maximale de nos sessions, en maintenant un son clair même lors de l’enregistrement de scènes complètes avec une capture enveloppante.

Bien que face à la diffusion de contenu, la caméra ne peut pas non plus manquer. La webcam GXT 1160 Vero est haute définition et fonctionnalités Résolution HD 1080p jusqu’à 8 mégapixels qui, grâce au socle avec pince qui le forme, peut être attaché au moniteur et être un allié clé pour le streaming.

