Les mangas les plus célèbres de nos jours sont remarquables tant pour leurs histoires que pour leur art et l’un des plus colorés est Tueur de démonsCependant, ce fan va plus loin et avec cet art frappant, il s’est créé un nouveau personnage de Tueur de démons et le résultat est surprenant presque comme s’il avait été fait par le créateur de la série lui-même. Nous avons récemment vu Demon Slayer et Among Us ensemble dans un fan art unique.

Être de la Famille Ubuyashiki, Moons, Demons ou Demon Extermination Corps, la conception des personnages de Tueur de démons C’est le plus frappant, des grands yeux expressifs de différentes couleurs, des marques sur le visage et des cheveux colorés avec des interventions très graphiques. Et ces caractéristiques n’ont pas été négligées par ce fan, devenu un personnage de la série avec des détails expressifs.

J’adore le style artistique des démons, alors j’ai dû créer mon propre personnage avec KimetsuNoYaiba

Si vous aimez réinventer des personnages d’anime dans d’autres formats, voici à quoi ressembleraient les protagonistes de Demon Slayer s’ils étaient de Cartoon Network. Revenant maintenant à l’art de cet adepte, il intègre d’abord une garde-robe bleu foncé inspirée de l’époque et des costumes de la série sans aller trop loin, l’un des bras est bandé et ajoute deux épées avec des ornements sur la manchette. Pendant ce temps sur son visage, il a des cicatrices et la meilleure chose est les cheveux qui compléter l’essence du personnage où nous voyons une partie des cheveux avec des lignes géométriques qui séparent les couleurs.

Un accessoire qui ajoute plus d’intérêt à ce nouveau personnage est un masque blanc avec de grands yeux. Ce personnage a la peau sombre comme nous l’espérons que son créateur le sera et s’il y a des démons au Japon, pourquoi pas dans d’autres parties du monde et des chasseurs de démons multiculturels? Voulez-vous créer votre propre personnage? À quoi ressemblerait ce personnage?

