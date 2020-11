Créez votre propre version d'un classique surréaliste avec One Piece

Vous allez adorer ce Nico Robin au visage de fruit du diable

L’anime One Piece est considéré l’un des plus populaires au monde, ce qui a incité une grande partie de la communauté à créer des illustrations de personnages comme Nico Robin, l’archéologue des pirates du chapeau de paille.

La La beauté et le caractère unique de Nico a été prêté pour de nombreuses œuvres d’art, parmi lesquelles se distinguent toujours dessins absurdes et un peu fous comme Nico étant un étui des mers. Cependant, ce fan a voulu se démarquer en présentant sa propre version d’un classique surréaliste mettant en vedette One Piece vraiment bizarre.

le artiste numérique et illustrateur dit Toniteu, a partagé sur son profil du réseau social Instagram un Design inspiré d’une seule pièce, où clairement rend hommage à la belle Nico Robin.

Vous allez adorer ce dessin surréaliste de Nico Robin de One Piece

Comme vous pouvez le voir, au premier plan et en cachant une partie du visage du personnage est le fruit du diable connu sous le nom de Hana Hana, ce fruit lui a donné des pouvoirs assez intéressants lui permettant de faire germer des parties du corps n’importe où. Et juste derrière les spectacles de fruits juste le corps de Nico portant les vêtements habituels accompagné de ses lunettes de soleil particulières, de ses cheveux longs et de son inévitable chemise bleue sexy.

Bien que l’illustration soit un peu étrange et surréaliste, elle est digne d’admiration. Et vous, avez-vous déjà vu un dessin de ce style?

Image vedette | i.ytimg

