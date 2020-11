Il s’agit d’une initiative d’Epic Games pour la communauté Unreal Engine.

Au cours des dernières années, Jeux épiques a nourri le marché Moteur irréel avec toutes sortes de ressources de développement gratuites pour les créatifs qui travaillent avec ce moteur graphique. Notamment, des milliers de ressources Paragon ont été libérées d’Infinity Blade, et maintenant le prodigieux What Remains of Edith Finch fait face au même sort.

«Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Giant Sparrow et Annapurna Interactive comme le premier d’une nouvelle série de contenu et gratuit, venant des équipes de la communauté dans la boutique Unreal Engine “, lit le blog officiel.” Cette collection exclusive de ressources comprend des modèles pour l’environnement, des objets, des matériaux et plus encore du jeu primé aux BAFTA.

Au total, on parle de plus de 3000 pièces que les développeurs peuvent télécharger et utiliser librement avec leurs propres projets, ce qui accélère considérablement le temps de développement avec des résultats éprouvés. Unreal est l’un des moteurs graphiques les plus prolifiques au monde, et alors que nous entrons dans la prochaine génération de matériel, il est peut-être temps de revenir à la démo d’Unreal Engine 5.

