Crew Dragon, pratiquement prêt à retourner dans l'espace

Cela fait quelques mois que le Crew Dragon, le premier navire habité de Space X, terminera sa phase de test avec le vol Demo-2, votre mission aller-retour habité réussie vers la Station spatiale internationale. Un jalon pour de multiples raisons, comme le fait qu’il s’agissait de la première mission habitée réalisée par une entreprise privée, et parce qu’elle donnait aux États-Unis la possibilité d’effectuer des lancements habités dans l’espace à partir du territoire national.

Après les deux mois entre son lancement et son retour au pays, le Dragon Crew, sorti de la phase de test, attendait sa première mission qui, en principe, aurait dû être effectuée le 23 octobre. Cependant, et pour diverses raisons, principalement l’identification d’un problème survenu lors d’un autre lancement de la société et qui pourrait affecter le Crew Dragon, et après avoir relevé d’autres dates, enfin Le navire naviguera à nouveau dans l’espace le 15 novembre. Sa destination sera, encore une fois, la Station spatiale internationale, mais cette fois, elle aura deux fois plus d’équipage, quatre.

Hier, enfin, il y a eu le lancement de Space X (sans pilote) avec lequel il était voulu vérifier que les anomalies précédemment détectées ont été corrigées, une panne qui a amené les moteurs du Falcon 9, qui devait mettre en orbite un nouveau satellite sur le réseau GPS, à s’activer plus tôt qu’ils ne le devraient. Après analyse de l’incident, la société a décidé de reporter tous ses lancements jusqu’à ce qu’elle ait effectué tous les contrôles nécessaires.

Ainsi, avec le succès de la mission Falcon 9, la NASA confirme dans l’un de ses blogs que tout serait prêt pour le retour du Crew Dragon dans l’espace, et en prélude à cela, hier, il a été transféré des installations de Space X à celles de la NASA en Floride. De toute évidence, d’autres contrôles seront encore effectués avec le Crew Dragon déjà sur son site de lancement, mais le déplacement du navire est un signe que Space X et la NASA considéraient que le Crew Dragon pouvait désormais voler à nouveau.

Dans ces mois, en plus de corriger les problèmes détectés dans le Falcon 9, le Dragon Crew qui décollera le 15 novembre a subi quelques améliorations par rapport à la capsule utilisée dans la mission Demo-2. Le plus notable est lié au terme bouclier (l’élément qui protège le navire et l’équipage de la température élevée qui se produit en raison du frottement lors de la rentrée dans l’atmosphère), et même en étant en sécurité dans Crew Dragon Demo-2, il a connu un niveau d’attrition plus élevé que prévu à son retour sur Terre en août.

Les panneaux solaires ont également été améliorés, un système de contrôle de la pression barométrique a été ajouté et, bien sûr, les mêmes modifications ont été appliquées qui ont été nécessaires pour garantir la sécurité du Falcon-9. Avec toutes ces améliorations et le vaisseau spatial déjà dans les installations de la NASA, l’équipage qui s’envolera vers l’ISS le 15 devrait arriver en Floride dimanche prochain.

Pour le moment, Space X, avec le Dragon Crew, est la seule entreprise privée à pouvoir opérer des vols spatiaux habités avec des agences publiques. Cependant, il est essentiel pour l’entreprise que tout se passe bien et, ainsi, consolide sa relation avec l’agence américaine. Et c’est que, si les prévisions sont respectées, on s’attend à ce que Le Starliner de Boeing, une autre conception semblable à une capsule, décolle sur un vol sans pilote en décembre de cette année ou en janvier 2021. Et d’un autre côté, le Dream Chaser de SNC, qui ressemble à la navette spatiale, devrait effectuer un vol de démonstration à la mi-2021.