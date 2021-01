Jusqu’à très récemment, Qualcomm était le plus grand fabricant de processeurs de téléphonie mobile au monde bien que la deuxième place, donnée en faveur de MediaTek, ne se soit produite qu’au troisième trimestre du désormais défunt 2020. Nous verrons à quoi ressemble la photo lorsqu’elle avance en 2021, et aussi lorsque tous les chiffres de l’année dernière seront calculés.

Quoi qu’il en soit, l’importance de Qualcomm pour l’industrie mobile est très élevée, et il nourrit non seulement une grande partie de l’écosystème Android, mais est également responsable des modems qui ont mis Apple sur le train 5G avec l’iPhone 12. Tout c’est arrivé sous la direction de Cristiano Amon, qui était jusqu’à récemment président de l’entreprise nord-américaine et qui se prépare maintenant à assumer un nouveau rôle dans l’entreprise: PDG.

Amon prendra ses fonctions en juin

Cristiano Amon remplacera Steve Mollenkopf, qui est PDG de Qualcomm depuis 2014. Le mandat de Mollenkopf n’a pas été trop calme, pourrait-on dire, car au cours des six années où il a été le chef visible de la multinationale nord-américaine, il a été confronté, entre autres, à des accusations antitrust de son propre gouvernement ou d’Europe, ou même des litiges avec Apple.

Mollenkopf laisse cependant avoir établi Qualcomm comme leader, à moins que de nouveaux chiffres ne le nient, dans la fabrication de processeurs mobiles et en plaçant l’entreprise dans d’autres domaines tels que le cloud computing, les cerveaux des ordinateurs personnels, l’infrastructure pour déployer la 5G et même la conduite autonome.

«Je suis honoré d’être nommé prochain PDG de Qualcomm et j’apprécie la confiance que Steve et le conseil m’accordent. […] Qualcomm est une entreprise incroyable. Nous sommes à la pointe de l’innovation depuis des décennies et j’ai hâte de conserver cette position à l’avenir. En plus de stimuler l’expansion de la 5G dans les appareils grand public et au-delà des appareils mobiles, Qualcomm est appelé à jouer un rôle clé dans la transformation numérique de nombreuses industries, car nos technologies deviennent essentielles pour tout connecter au cloud. ” , A indiqué Amon dans un communiqué.

Bien que la nomination soit rendue publique aujourd’hui, Mollenkoft restera PDG de Qualcomm. jusqu’au 30 juin prochain, à ce moment-là, il cédera son poste à Cristiano Amon et deviendra conseiller stratégique de la société pour une durée indéterminée. Reste donc à savoir qui occupera le poste d’Amon en tant que directeur de la société.

