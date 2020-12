Cristiano Ronaldo, nouveau visage de Garena Free Fire

La bataille royale Feu libre de Garena, le jeu le plus téléchargé de 2019 avec des mécaniques très similaires à Fortnite, vient de recevoir Cristiano Ronaldo comme nouveau personnage jouable dans ses jeux pour 50 joueurs. Le jeu présente désormais tout un univers de bidonvilles futuristes dans le plus pur style Cyberpunk et présente l’attaquant de la Juventus à l’image d’un personnage nommé Chronos.

Le personnage de Cristiano Ronaldo sera la star d’un événement appelé Opération Chrono qui débutera ce jeudi 10 décembre. De 111 Dots Studios, Harold Teo, producteur du jeu, explique que «c’est un partenariat vraiment important pour Free Fire. Cristiano Ronaldo est un modèle pour beaucoup d’entre nous, et pouvoir collaborer avec lui et le présenter à des centaines de millions de personnes à travers le monde est vraiment excitant. “

Garena Free Fire est disponible sur l’App Store et Google Play en tant que jeu gratuit avec des achats intégrés.

▪ Date de sortie: 12/04/2017