Pendant près de deux décennies, la journaliste Linda Lipnack Kuehl a consacré du temps, des efforts et des recherches à une biographie monumentale de Billie Holiday. La chanteuse qui a étonné le monde avec sa voix et l’a déconcerté avec son histoire personnelle mouvementée.

L’écrivain a pris le temps de faire quelque chose de complètement inattendu: explorer l’histoire de Holiday au-delà des préjugés habituels sur sa silhouette. Ses addictions, son “mauvais caractère” et une vie de mauvaises décisions qui ne pouvaient être égalées que par son talent monumental. Le résultat était une œuvre – ou l’aperçu d’une – pleine de sensibilité et une révision du mythe du chanteur à partir d’une dimension inconnue.

Nous connaissons toute cette histoire avant le début du documentaire Billie de James Erskine, qui consacre les premières minutes de son travail à raconter l’ampleur du travail de Kuehl. Un projet resté incomplet après le suicide du journaliste en 78. Pour Erskine, il semble d’une importance considérable d’établir une prémisse avant d’entrer pleinement dans la vie de Billie Holiday: sa vie méritait une tournée profonde et méticuleuse et un regard complètement différent. Au moins celui qu’il avait reçu de ses soi-disant biographes et de ceux qui le jugeaient de l’obscurité de son immense silhouette.

Rampant sur le mythe de Billie

Kuehl est allé au-delà des rumeurs, des potins et des potins. Tout pour partir en voyage à la recherche de la femme derrière le chanteur. Il a interviewé des collaborateurs, des parents, des amis et des amants. Il a visité des studios, photographié la maison de son enfance, réfléchi à l’époque où vivait Holiday. Mais il a mis un accent particulier sur la construction d’une histoire sur l’officiel, qui a montré la chanteuse comme la synthèse de tous ses excès.

Un dossier d’enquête similaire a été la genèse d’une œuvre qui était sûrement destinée à être formidable. Et bien que Kuehl ne l’ait jamais terminé, James Erskine semble maintenant créer un juste épilogue pour un travail étonnant qui dépeint Billie Holiday d’une manière aussi humaine que puissante. Le réalisateur n’essaye pas de cacher les moments bas, sombres et désagréables. Il est plus intéressé par l’exploration de la femme à la voix prodigieuse qui s’est créée. Et qu’au cours de sa carrière très courte mais historique, il a hissé le talent comme une panacée pour toutes sortes de problèmes et de douleurs invisibles.

Holiday est décédé en 1959, à seulement 44 ans, transformé en une sorte de mythe primaire sur la chanteuse condamnée pour son succès. Et la première grande réflexion sur elle a été d’analyser ses dizaines de défauts et vices indéniables. Pendant une grande partie des années 1960, sa carrière a été éclipsée. Pour le sentiment que c’était aussi un monstre créé à partir de ses démons; une perception qui s’est érodée avec le temps mais qui est restée une version sournoise de Holiday en tant que victime d’elle-même.

Est-ce la plaie fermée?

Paris, France, 12 novembre 1958 — La chanteuse de jazz américaine Billie HOLIDAY en concert à l’Olympia. Ici, assise devant le miroir de sa loge, en tenue de scène après concert. Elle tient une photographie dans une main, et une cigarette dans l’autre. (Photo par BIOT Jean-Pierre / Paris Match via .)

Jusqu’à moins d’une décennie, il était impossible de parler du chanteur. Sans, en principe, analyser le pont entre ses horreurs et ses points lumineux. Le documentaire d’Erskine cherche à soutenir Holiday dans un processus plus large et plus élaboré autour de la figure d’une star de stature mythique que le documentaire cherche à découvrir dans tout son éclat.

Bien sûr, Holiday a eu une vie difficile. Il a souffert de la pire période de racisme, a souffert de toutes sortes de dépendances et a parcouru le chemin de la gloire avec une vitalité désordonnée qui surprend encore par sa qualité vindicative et singulière. Celle qui est devenue la chanteuse la plus célèbre de son temps, a également été la première des grandes stars du monde de la musique à parcourir le monde avec leur rébellion.

Billie pourrait être un document conciliant, sucré et même condescendant sur une star. Une personne qui aurait détesté une telle vision d’elle-même. Mais Erskine semble être consciente de la figure à portée de main et habilite sa personnalité, jusqu’à ce que l’écran déborde de la voix, de la personnalité et du pouvoir spirituel d’une femme inclassable que la réalisatrice montre dans toute sa rare splendeur.

Bien avant que les vies noires ne comptent

Le documentaire est une brillante visite de tout ce que son temps avait à offrir et ce qui a emporté Holiday. En tant que femme noire, elle a subi une discrimination à des niveaux qui semblent impensables aujourd’hui. Billie Holiday était une victime qui a refusé de l’être. Un talent dans sa forme la plus pure qui s’est battu aux confins d’un monde qui le rejetait à l’origine pour entamer un nouveau discours sur la renommée.

Dans ses moments les plus éblouissants, Billie est extraordinaire. Une figure gigantesque qui sur scène ou en studio célèbre la beauté de son pouvoir.

Mais Erskine montre aussi les moments sombres et il y en a. Beaucoup, scandaleux et douloureux. Des entretiens avec ses proches – comme le batteur extrêmement douloureux Jo Jones, qui tremble d’indignation – au regard du reste des chanteurs autour de lui. Billie sort de l’histoire pour devenir une présence extraordinaire, puissante et brillante.

Erskine parvient à recréer une femme vivante, au-delà des dizaines de stéréotypes qui lui sont attachés et qui en fait, sont l’image la plus connue de la chanteuse. La rareté du rythme et du ton du documentaire fait que la figure de Billi Holiday transcende le bidimensionnel jusqu’à atteindre un éclat qui surprend par sa véracité, sa générosité et sa puissance.

Que, bien qu’Erskine ait clairement indiqué que Holiday Ce n’est pas un personnage facile à raconter et cela n’a pas à être: c’était une femme libre, qui aimait la drogue, le sexe, la vie sur scène. Qu’elle était sauvage, sauvage et puissante. Le tout au milieu d’une voix qui a surpris par son registre impeccable. Sa voix était un instrument modulé, qui pouvait bien monter aux hauteurs d’une chanson de salon raffinée, aux sanglots sensuels et définitivement érotiques d’une chanson «inappropriée».

Découvrir comment il est entré dans un monde impossible

Le documentaire d’Erskine capture cela et plus encore, retraçant comment Billie Holiday a fait de la place et de l’espace pour les chanteurs qui l’ont suivie. Épitomé des étoiles sauvages deux ou trois décennies plus tardC’était aussi la démonstration réelle et puissante d’une recherche de sens à une époque où Holiday n’était qu’une pièce dans un grand réseau de pièces brisées.

Le point le plus faible du documentaire est sans aucun doute le fait qu’il ne parvient pas à combiner les points les plus sombres – l’éducation brutale de Holiday à New York, les abus sexuels qu’elle a subis – avec les plus brillants.

Un nouveau niveau pour votre silhouette

Il y a une certaine intention de porter le mythe à un nouveau niveau de signification, et il y parvient certainement d’une certaine manière. Mais Erskine semble avoir du mal à admettre que sa star est aussi une victime. L’intention du documentaire est évidente: louer une femme extraordinaire du pouvoir et le fil conducteur est en fait son talent prodigieux. Dehors, il y a les histoires de prostitution, la façon dont elle a été maltraitée par des amants, des amis et des tuteurs. Mais malgré cela, le portrait est beaucoup plus réaliste que ce à quoi on pourrait s’attendre: la fête qui émerge de Billie est une super présence,un regard étonné sur le parcours de la chanteuse vers la gloire et aussi, sa chute dans les ténèbres.

Billie est un documentaire qui s’appuie sur la qualité de Billie Holiday pour être un mystère. S’élever au-dessus de tout ce qui pourrait le retenir et finalement être une star à part entière à une époque où il ne devrait peut-être pas l’être. Au-delà des ombres qui l’entourent, l’éclat de Holiday est aveuglant et c’est peut-être le message le plus évident d’un long métrage sobre, émouvant et rempli de moments d’une énorme puissance émotionnelle.

L’article Critique de «Billie» de James Erskine: si vous aimez la musique c’est votre documentaire a été publié dans Explica.co.