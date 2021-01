Le 30 décembre 2020, la série a été créée sur Netflix Equinox, par le créateur Tea Lindeburg. Depuis que cette série a été annoncée, elle a commencé à être appelée “le nouveau Dark”, un peu pour son atmosphère de suspense, le cas principal de l’intrigue: une disparition mystérieuse, et pour être située dans un pays européen, en l’occurrence au Danemark .

Il convient de souligner que Equinox est fait sans la formule américaine de la télévision. Il plonge dans une histoire dense et étrange dans des lieux rarement représentés, du moins pas dans les productions que nous consommons généralement. Sans doute, Netflix veut imiter le grand succès de Dark avec cette stratégie de lancement de productions internationales qui a si bien fonctionné. Il sera difficile de rattraper une série comme Dark, cependant, Equinox a son propre truc. Nous parlerons ici de ce que cette livraison nous a semblé, sans spoilers.

‘Equinox’ n’est pas ‘Dark’, mais vous n’en avez pas besoin

Tea Lindeburg a créé Equinox à partir de son podcast à succès Equinox 1985. Ce que ce réalisateur, scénariste et designer danois présente dans la série est un excellent matériau, avec de grands moments et beaucoup de mystère surnaturel. Et c’est là qu’Equinox emprunte sa propre voie, car contrairement à Dark, son intrigue transite par le surnaturel et non par la science-fiction.

On peut sortir des comparaisons constantes avec les séries allemandes, Equinox en est très différente. Et bien que cela nous renvoie dans un certain sens à Dark, la chose la plus juste serait d’en profiter sans cette référence. En réalité, Equinox a son propre charme et, accessoirement, ses propres problèmes.. Eh bien, bien qu’il s’agisse d’une mini-série de haute qualité, avec des moments de grand drame et de mystère surprenant, la vérité est qu’elle trébuche parfois et ne maintient pas sa solidité tout le temps.

Des personnages attachants, des performances de haute qualité

Le mystère qu’Equinox entretient est très intéressant. Comme nous l’avions prévu avec les informations de prévisualisation et le synopsis de cette série danoise, l’histoire parle de l’étrange disparition d’un groupe d’étudiants. Ainsi que la recherche que la soeur de l’un des disparus initie d’un étrange appel. Pour cette raison, nous suivons l’enquête d’Astrid, jouée par une magnifique Danica Curcic, qui dévoile peu à peu les mystères de la disparition de sa sœur Ida (Karoline Hamm) et de ses camarades de lycée.

Sans aucun doute, nous pouvons dire que les personnages et les performances sont superbes. Habitués comme nous pouvons l’être aux séries américaines, les caractérisations et les environnements des personnages d’Equinox nous surprennent par leur brutalité et leur naturel. La mise en scène et l’apparence des acteurs en général sont un point magnifique de la série. Le cadre est apprécié, ainsi que les lieux où se déroulent les histoires.

L’un des points les plus faibles d’Equinox est peut-être la décision de montrer l’histoire de la spectatrice Ida comme un fil distinct.. En d’autres termes, nous en savons toujours plus qu’Astrid elle-même, qui, dans son enquête, trouve des indices selon lesquels, en tant que téléspectateurs, nous savons déjà de quoi il s’agit. Ainsi, parfois, ses découvertes ne nous surprennent pas et le facteur de découverte de mystère s’affaiblit. Pourtant, malgré cela, la propre histoire d’Ida est fascinante à bien des égards.

‘Equinox’, une série surprenante

Avec tout et ce que nous signalons comme un point faible, l’histoire d’Equinoxe et la révélation du mystère nous laisse un goût sombre plein de questions. D’autre part, bien que la série ait été promue comme une mini-série, elle laisse la porte ouverte pendant au moins une autre saison, bien qu’elle devrait être dans un format totalement différent de celui du premier opus. Nous verrons si son succès en donne à un autre ou s’il nous laissera coincés dans le mystère, ce qui serait assez intéressant à une époque où la série est tendue au minimum.

Nous pouvons conclure que, sans aucun doute, Equinox en vaut la peine. Qu’il a une histoire complexe et surnaturelle qui fera ramper notre peau dans de nombreux moments. Avec des scènes mémorables de rituels païens et, pourquoi pas, maléfiques, cela nous laisse dans des limbes sombres et vides. Il nous parle également de la solitude qui existe à cause de l’incompréhension, de l’anxiété, des obsessions et touche même de manière attachante et douloureuse des problèmes de santé mentale qui pourraient bien être la clé pour comprendre la série d’une manière complètement différente.

Equinox est maintenant disponible pour tous les abonnés Netflix. Sa première, et peut-être la seule, saison compte 6 épisodes.