L’action en direct est de productions les plus populaires aujourd’hui. Alors que Disney Plus examine son catalogue avec l’intention de couvrir ses meilleures histoires avec des acteurs en direct, Netflix fait de même avec le monde du manga et de l’animation. A cette occasion, c’est au tour de la série télévisée d’animation italienne, Winx Club.

L’histoire de un groupe de filles aux pouvoirs magiques, lié au monde des fées, arrive sur la plateforme avec une première saison qui préserve les qualités de l’histoire originale. Mais, en plus, Netflix apporte une touche moderne et décontractée qui est peut-être l’un des points forts du programme.

La série animée était un succès retentissant lors de ses huit premières saisons, qui a commencé à être diffusé en 1991. Par le dernier (qui est arrivé en 2001), l’émission était devenue un public et un succès d’audience considérables. Le 2 septembre 2010, la chaîne de télévision américaine Nickelodeon a annoncé qu’elle coproduirait trois saisons supplémentaires de l’histoire. Les nouveaux chapitres sont rapidement devenus une version beaucoup plus simplifiée de l’intrigue originale; pour la première en 2019, le programme était considéré comme un digne successeur de la franchise Harry Potter.

Et Netflix est arrivé

L’adaptation Netflix raconte essentiellement le même intrigue de sa version pour la télévision. Un groupe de filles issues du monde des fées doit se débattre avec leurs pouvoirs et leurs implications. Tout en essayant de vivre ensemble dans une école vouée exclusivement à polir les pouvoirs individuels de chacun.

Cependant, la version live action mettre de côté la perception de l’enfance de l’original pour se concentrer sur un univers plus adulte, sombre et alambiqué. Bien que l’histoire conserve son lien avec le fantastique, Fate: The Winx Saga parie sur la possibilité d’amener les prémisses dans une structure beaucoup plus contemporaine. Avec des similitudes évidentes avec Buffy contre les vampires, et bien sûr, Vampire Diaries (avec qui il partage le créateur, Brian Young), la série est un regard sur le monde de l’adolescence au milieu de situations extraordinaires.

L’intrigue réfléchit sur la magie, le pouvoir, les secrets et les mystères, sans oublier que ses très jeunes protagonistes sont aux prises avec les problèmes et les circonstances de leur âge. A cela s’ajoute d’ailleurs une qualité évidente: celle de fournir l’obscurité et la profondeur à des parcelles essentiellement simples et conviviales.

‘The Winx Saga’ et la longue ombre de Sabrina

Dans le style des Chilling Adventures of Sabrina, récemment achevées, Fate: The Winx Saga emmène les personnages centraux dans une nouvelle dimension, pour apporter un sens beaucoup plus sinistre à son intrigue. La version a la capacité de nuancer et de donner une vraisemblance à l’idée de créatures fantastiques, qui traitent des conflits moraux et intellectuels.

Comme Sabrina, les protagonistes de Fate: The Winx Saga sont des créatures puissantes, traversant un carrefour moral qu’elles doivent assumer à partir du sens du soutien mutuel. Bien sûr, de la même manière que dans la série animée, des créatures magiques coexistent dans un monde étranger aux humains et qui, selon l’argumentation, est en marge de la réalité.

Un nouveau Harry Potter dans les portes?

Les comparaisons avec le monde de Harry Potter créé par Jk Rowling sont évidentes. Mais en fait, Fate: The Winx Saga est plus intéressé à montrer les dilemmes qu’ils traversent ses protagonistes magiques, qui dans un mystère central.

Dans l’univers de Straffi, les fées ont différents pouvoirs qui les relient soit à un élément, soit à une batterie de capacités psychiques d’une puissance considérable. Face à face, les fées pourraient constituer un danger pour le déséquilibre de la délicate frontière entre le bien et le mal. Donc,l’objectif principal de l’école est de permettre la coexistence et constatez que chacun de ses élèves trouve son potentiel.

Petit à petit, ce qu’ils semblent être stéréotypes qui, ensemble, soutiennent une histoire d’intérêt. Avec un certain air au récent succès d’Amazon Prime Video The Wilds, l’ambiance de la série est en relation directe avec l’audace intellectuelle et physique de chacun des étudiants.

Un petit drame adolescent? Eh bien oui, mais pas mal

Bien sûr, une série basée sur des adolescents – quel que soit son contexte – aura un intérêt particulier pour les relations antagonistes, l’amitié et même l’amour. C’est peut-être le plus gros échec de Fate: The Winx Saga. La notion de camaraderie et d’amitié a une relation plus qu’évidente avec un certain type de rivalité, ce qui dans un autre contexte pourrait être drôle. Mais que dans un cadre magique et dans lequel les pouvoirs peuvent être un risque, cela semble artificiel et menaçant.

Cependant, la série a plus de bons moments que de mauvais. Et de plus, c’est une conception consciente du monstrueux, du fantastique et du surnaturel qui intrigue. Si dans Harry Potter les groupes d’étudiants étaient une masse anonyme dont le pouvoir ne présentait aucun intérêt pour le centre de l’argumentationDans Fate: The Winx Saga, le mystérieux des capacités individuelles est tout. Et c’est sans aucun doute l’élément qui soutient et nous permet de confronter de nouvelles idées dans un environnement général qui pourrait être banal d’une autre manière.

