Le littéraire Arsenio Lupin est toujours au milieu d’une situation meurtrière, sur le point de commettre le vol du siècle ou, dans le meilleur des cas, de flirter avec une dame. Sa version télévisée de Lupin, la nouvelle série Netflix, montre un Assane Diop sérieux qui a toute l’intelligence brillante du personnage, mais pas son charme infaillible.

Cet étrange hybride entre métaférence et quelque chose de plus ingénieux est un homme sobre et déterminé, qui a un objectif en tête et qui est, bien sûr, un vol à grande échelle. Mais contrairement au héros littéraire, ce voleur en col blanc est aussi un joueur habile dans l’art de passer inaperçu.

Peut-être que l’un des éléments les plus intéressants de l’adaptation libre de l’œuvre de Leblanc est de prendre les points les plus élevés de l’histoire littéraire pour en faire un jeu de miroir. Entre les deux versions de la réalité, le personnage tisse un réseau prudent de tromperie et de pièges subtils, pour tracer un réseau monumental visant le vol, mais aussi la vengeance et la rédemption.

‘Lupin’ de Netflix joue avec les apparences

Durant les premières minutes de la série, la monumentalité de l’objectif de Diop semble le submerger. Debout devant la boîte en verre qui contient un collier inestimable, le personnage a l’apparence d’une ombre. L’un des nombreux employés qui visitent le musée à minuit, stupéfait par la stature des œuvres et des trésors qui l’entourent. Mais petit à petit, l’intrigue enveloppe le personnage devient de plus en plus puissant, et rend bientôt clair que tout ce semblant d’humilité n’est qu’une façade.

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, Diop est obsédé par le chevalier voleur imaginé par Leblanc, faisant de sa méthode une reconstitution en direct du classique littéraire. C’est cette utilisation perspicace des ressources qui reflètent le livre, tout en permettant à l’action d’avancer à l’écran, qui fait de Lupin une combinaison heureuse de plusieurs éléments très efficaces.

La série c’est tellement la narration d’un film Heist dans sa forme la plus pure, comme une bonne histoire dans laquelle le protagoniste a tous les attributs du mystérieux anti-héros. La combinaison des deux crée un protagoniste qui n’est pas exempt de se tromper mais dont la ruse surpasse ses expériences ratées.

Récupérer les classiques

Comme Arsène Lupin, Diop est à la recherche d’un but et le scénario ne va pas trop loin en le montrant immédiatement. L’intrigue entière est un puzzle dont les pièces ne sont pas immédiatement visibles et englobent plus que la dynamique du vol. En utilisant la méthode de Sherlock Holmes (Diop est un élève doué de la méthode de pensée logique du personnage de Doyle) et quelques clins d’œil à Inside Man (2006), chaque chapitre de la série est une collection de références croisées. Qui est renforcé comme Diop il montre ses vraies couleurs et la qualité colossale de son ambition. C’est alors que le vrai jeu commence à pleine puissance.

Mais au-delà du besoin de pur divertissement, il est clair que les deux showrunners veulent créer une histoire réfléchie sur la criminalité en col blanc en tant qu’œuvre d’art. Dangereux? Provocant? Ambigu? Le spectacle est tout est cela et plus encore. Mais dans cette spéciale, il a un talent patient pour révéler ses secrets à des bribes d’informations conçues comme une quête d’une feuille de route complexe vers la cupidité.

Diop sait où il va, contrairement à la plupart de ceux qui l’entourent. Et cette mise en garde – qui est ignorée du centre réel de toute la structure – qui fait de Lupin un regard perspicace sur la duplicité et la manipulation en tant qu’armes aussi dangereuses qu’une balle entre de mauvaises mains.

Petit à petit, Diop prouve qu’il est plus qu’un brillant voleur. Combattez avec une compétence considérable, utilisez costumes et connaît la technologie pour vous assurer que votre objectif sera couronné de succès. Mais c’est aussi un homme qui doit faire face à ses propres démons et la série le sait.

Sans dépasser la limite

L’une des décisions les plus brillantes de Lupin est ne transformez pas votre personnage principal en dessin animé. Au lieu de cela, cela vous donne suffisamment de poids pour créer une connotation sur le bien et le mal qui est délicate mais efficace.

Au final, ce bal masqué centré sur une collection de diamants est aussi un voyage dangereux vers un motif de vol plus inquiétant. Le tout sous l’emballage de ce qui est peut-être la première grande série Netflix de l’année.