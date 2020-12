Si Douglas Engelbart et Bill English avaient montré ce Newskill Arakne Elite lors de la fête des mères de démonstration, je parie que leur visage de surprise et de fascination aurait été similaire à celui ressenti à l’époque par ceux qui assistaient à cet événement au découvrez le dispositif de pointage plus qu’ingénieux conçu par les deux chercheurs. Et, bien que ce soit quelque chose qui passe inaperçu par la plupart, celui de la souris est un secteur beaucoup plus dynamique et changeant qu’il n’y paraît de l’extérieur.

D’abord évoluer pour l’ergonomie, puis pour l’ergonomie, et ces dernières années le maître mot est le jeu: les utilisateurs n’ont plus seulement besoin de souris confortables et ergonomiques, ils exigent également des performances exceptionnelles, qui repose principalement sur deux piliers: la vitesse et la précision. Que ce soit dans une compétition eSport, dans un classement League of Legends, en compétition avec des amis dans Call of Duty ou dans FUT Champions dans FIFA, les deux facteurs peuvent être décisifs.

Conscients de cela, des fabricants comme Newskill se sont concentrés sur ces besoins, mais sans oublier un aspect fondamental, à savoir que les besoins principaux sont communs, mais il existe une casuistique pour chaque acteur qui génère des besoins supplémentaires et qui, par conséquent, uniquement un large catalogue permet de les satisfaire tous. Et sans aucun doute, Newskill Arakne Elite Edition est un exemple clair de la façon de se diversifier pour ne laisser personne de côté.

Jeux sans fil. Si possible

En règle générale, les joueurs préfèrent les souris filaires aux appareils sans fil, en raison de la vitesse de réponse plus rapide des premiers. Cependant, et après quelques heures à tester ce Newskill Arakne Elite, principalement avec Cyberpunk 2077 mais dans une moindre mesure aussi avec d’autres titres (No Man’s Sky, Elite Dangerous et, bien sûr, Minecraft), je peux dire que Je n’ai remarqué aucune différence entre son utilisation connectée par câble et sans câble.

Et c’est la principale nouveauté de la Newskill Arakne Elite, c’est la première souris de la société qui offre une connectivité sans fil via un dongle USB fonctionnant dans la bande 2,4 gigahertz. Pour cette raison, évidemment, c’est le point auquel j’ai porté le plus d’attention, voir si abandonner le câble signifie aussi le faire en plus de ses performances, et la bonne nouvelle est que je n’ai pas du tout eu ce sentiment. Bien au contraire, puisque sans le câble, la sensation de liberté de mouvement est plus grande.

Cependant, pour ceux qui souhaitent utiliser sporadiquement la connectivité sans fil, mais qui préfèrent utiliser le mode filaire lors de la lecture, Newskill Arakne Elite Comprend un câble paracord de 1,75 mètre qui vous permet d’utiliser la souris «à l’ancienne», tout en rechargeant la batterie. Bien qu’à cet égard, je dirai qu’une charge complète a été suffisante pour tous les tests, même avec des paramètres de performance maximaux et avec un éclairage LED actif.

Newskill Arakne Elite Management

Comme d’habitude avec ses produits, Newskill Arakne Elite est livré avec un logiciel de configuration, qui est l’outil avec lequel nous pouvons vraiment en tirer le meilleur parti à cette souris. Pour cela, une fois le logiciel téléchargé et installé, nous trouvons quatre sections principales, à partir desquelles nous pouvons ajuster plusieurs paramètres à notre guise.

La première étape, une fois le logiciel de gestion Newskill Arakne Elite ouvert, est de configurer ses boutons. Comme vous pouvez le voir à la fois sur la fiche technique et sur les images, la souris a les deux “classiques”, un central, le clic de la molette de défilement et deux autres de chaque côté de la souris. ajouter un total de huit boutons. Et à cet égard, il convient de souligner que la conception du Newskill Arakne Elite est complètement symétrique, nous parlons donc d’une souris conçue pour les utilisateurs droitiers et gauchers.

En ce qui concerne sa réponse et ses performances, vous pouvez effectuer plusieurs ajustements. Sans aucun doute, le plus notable est celui lié à son capteur PIXART PMW-3335, et c’est celui avec son réglage le plus élevé cette souris atteint une précision de 16 000 points par pouce. Et se référant à son taux de sondage, le Newskill Arakne Elite peut être ajusté jusqu’à mille hertz par seconde. Ces réglages sont complétés par ceux de la réponse de la souris, puisque depuis son logiciel de gestion on peut également régler sa sensibilité, sa vitesse de défilement et son double clic.

Un autre aspect important est les macros, et c’est avec le logiciel Newskill vous pouvez définir des actions complexes pour les exécuter en un seul clic. Pour cela, l’application vous permet de configurer plusieurs macros et de sélectionner, à tout moment, celles que vous souhaitez utiliser. De cette façon, vous pourrez gérer une bibliothèque très complète et ajuster les bibliothèques actives chaque fois que vous allez les utiliser.

Chaque jeu est un monde, bien sûr, donc la configuration idéale pour un titre peut être désastreuse pour d’autres. C’est pourquoi la configuration du Newskill Arakne Elite vous permet de configurer plusieurs profils, de sorte que vous n’ayez qu’à choisir le bon pour chaque utilisation, et ainsi toujours avoir les paramètres dont vous avez besoin sans avoir à les ajuster manuellement dans chaque cas.

Et non, évidemment je n’ai pas oublié un aspect qui, bien que moins lié aux performances et à la convivialité de la souris, a beaucoup à voir avec l’expérience de son utilisation. Je veux dire, bien sûr, l’éclairage LED, qui Vous pouvez régler à la fois à partir du logiciel Newskill Arakne Elite et des boutons que vous trouverez à la base de l’appareil. À cet égard, vous pouvez configurer le type d’effet d’éclairage, la couleur (si vous souhaitez en utiliser un en particulier) et la vitesse de l’effet.

Utiliser l’expérience

La personnalisation modulaire est l’un des aspects clés du Newskill Arakne Elite, et c’est que non seulement vous pourrez personnaliser son fonctionnement via le logiciel, mais vous pourrez également apporter des modifications à sa surface grâce aux accessoires inclus. Le plus notable est le couvercle supérieur, que vous pouvez remplacer par un autre style en nid d’abeille (inclus), ce qui allège légèrement la souris et expose le logo Newskill illuminé à l’intérieur.

Comme je l’ai mentionné précédemment, la souris a deux boutons latéraux de chaque côté. Désormais, pour les utilisateurs qui préfèrent quelques contrôles en moins, il est possible de supprimer ceux que vous ne souhaitez pas utiliser et, à la place, de mettre quelques pièces qui couvriront cet espace en laissant une surface lisse à la place précédemment occupée par le bouton. Le capot supérieur et les boutons latéraux sont maintenus ensemble avec la souris par des aimants, aucun outil n’est donc nécessaire pour apporter des modifications à cet égard.

En ce qui concerne son mouvement, la base du Newskill Arakne Elite comprend deux curseurs en Téflon, que j’ai testé sur différents types de surfaces, de très lisses (verre) à assez rugueuses (comme celle que vous pouvez voir sur les photos qui illustrent cette analyse). Dans tous les cas, les performances ont été excellentes.

Spécifications Newskill Arakne Elite Edition

Newskill Arakne Elite Edition

Capteur

Capteur optique 16000 DPI (PIXART PMW-3335)

Boutons

Huit boutons personnalisables:

·2 clics courants

·1 bouton sur la molette de défilement

·1 bouton sur le dessus

·2 boutons secondaires sur le côté gauche

·2 boutons secondaires sur le côté droit

Accélération maximale

40 G

Taux de sondage

Ultrapolling 1000 Hz

Éclairage RVB

LED RVB, couleurs et effets personnalisables par logiciel

Connectivité

Dongle USB sans fil 2,4 GHz / câble paracord de 1,75 mètre

Dimensions

124,5 x 64 x 42 mm

Poids

95 grammes

Prix

59,95 euros

Le Newskill Arakne Elite peut maintenant être préacheté sur le site Web de Newskill, et les expéditions commenceront le 28 décembre.

Résumé de l’évaluation finale

Avec la Newskill Arakne Elite, la société franchit une première étape remarquable dans le domaine des souris gaming sans fil, sans pour autant négliger toute l’expertise dont elle dispose déjà dans les appareils filaires.

Qualité de fabrication8